Erna Solberg før møtet med Trump: Lover å ta opp klimaavtalen

Statsminister Erna Solberg (H) vil snakke med president Donald Trump om hvorfor den internasjonale klimaavtalen fra Paris er viktig for små land som Norge, selv om USA har trukket seg ut.

Onsdag ble datoen endelig bekreftet: 10.januar tropper Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opp i Det hvite hus på invitasjon fra den amerikanske presidenten.

Solberg og Trump: Det første møtet bekreftet



– Det viktigste med dette møtet er å få rekonfirmert det gode samarbeidsforholdet mellom Norge og USA, både direkte mellom landene og i NATO. Det er jo grunnplanken i vår sikkerhetspolitikk, sier Solberg til VG.

Anerkjenner lavere utslipp



Hun varsler også at det vil bli en runde om klima. etter at Trump trakk USA ut av Paris-avtalen sist sommer. Da uttrykte den norske statsministeren at hun var skuffet over Trumps breslutning.

Men denne gang skal Trump også få en norsk anerkjennelse for at det likevel går riktig vei:

– Vi må anerkjenne at i USA går utslippene faktisk ned. Selv om presidenten ikke vil forplikte seg etter avtalen, leveres det i allianser av amerikanske byer og næringsliv. Det er mange grunner til at dette skjer, blant annet fordi de har mye å hente på enkle tiltak. Så det kan godt hende at USA når utslippsmålene i Paris-avtalen, selv om de ikke er med, sier Erna Solberg.

– Hvordan skal du overbevise Trump om at klimaavtalen er viktig?

– Jeg er opptatt av hvorfor internasjonale avtaler er viktig, spesielt for små land som Norge, og at USA har en viktig rolle med å opprettholde spillereglene i de internasjonale organisasjonene, sier hun.

I den korte pressemeldingen fra Det hvite hus om det norske besøket, er ikke klima nevnt som tema for møtet.

Amerikanerne oppgir at Trump ser fram til å utveksle syn på sikkerhet og økonomisk samarbeid, og hvordan USA og Norge har felles mål i forsvar og sikkehetspolitikken, i NATO og i den internasjonale koalisjonen som bekjemper IS.

– Det er jo et skifte nå i kampen mot IS. Jeg ser for meg en diskusjon med presidenten om hva som er viktigst fremover, hvordan vi kan hindre ny ekstremisme og forbygge konflikter, sier den norske statsministeren.

Får fri fra regjeringsforhandlinger



USA-besøket faller sammen med forhandlingene mellom lederne i Høyre, Frp og Venstre om en ny regjeringsplattform for de tre partiene, som starter allerede tirsdag 2.januar.

Men Erna Solberg sier at hun allerede har avtalt seg fri med finansminister Siv Jensen (Frp) og Venstre-leder Trine Skei Grande:

– Ja, det er avklart. USA-besøket er jo samme dag som Siv Jensen må møte i høring om SSB-saken i Stortingets kontrollkomite. Men det kan hende at nestlederne våre har noe å jobbe med i vårt fravær, sier hun.

Forsøkte i Hamburg



Møtet med Donald Trump er resultatet av lang tids diplomatisk jobbing mellom de to landene.

Solberg og hennes topprådgivere på Statsministerens kontor forsøkte først å få til et eget møte mellom Solberg og Trump i juli, under G20-møtet i Hamburg. Men det lyktes ikke fordi Trump da prioriterte samtaler med Russlands president Vladimir Putin.

De første månedene etter at Trump ble valgt til USAs president i november 2016, var det imidlertid viktigere å få kontakt med den nye forsvarsministeren James Mattis og med utenriksminister Rex Tillerson:

– Ja, vi oppfattet at det var lettere å bygge kontakter i systemet rundt president Trump. Men et direkte møte med presidenten har lenge stått på vår ønskeliste, sier Erna Solberg til VG.

Husker du Trumps jomfrutale i NATO: Dere skylder oss masse penger

Arktis

Bellona-leder Frederic Hauge mener Solberg bør være klar og tydelig mot Trump når de møtes om to uker - og snakke et språk presidenten forstår:

– Hun bør be ham om følgende: Make Arctic great again! Det er et slagord han bør kjenne igjen, sier Hauge.

Han mener Norge og Solberg har et spesielt ansvar for nettopp Arktis, fordi vi forvalter store områder.

– 30-40 prosent av sjøisen er forsvunnet, og klimaendringene er enda mer dramatiske enn vi har trodd, påpeker Hauge.

Han tror alle mennesker - også Trump, som er klimaskeptiker - kan la seg overbevise.

– Jeg er optimist. Og husk at mye av velgerbasen hans bor i områder som merker klimaendringene allerede, sier Hauge.