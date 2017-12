Åpner for dobbelt statsborgerskap – for å avskrekke terror

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil tillate dobbelt statsborgerskap, og åpner dermed for at fremmedkrigere og terrordømte kan fradømmes sitt norske statsborgerskap.

Norge er det eneste nordiske landet som ikke tillater at egne borgere kan beholde sitt statsborgerskap når man flytter ut og søker statsborgerskap i et annet land.

Utlendinger som bor i Norge må for sin del oppgi sitt opprinnelige statsborgerskap, i bytte mot å bli borger av Norge.

Forutsetning for å frata



Denne regelen vil Solberg-regjeringen nå endre i et høringsnotat som ble publisert onsdag, men med en helt annen begrunnelse:

– Dobbelt statsborgerskap er en forutsetning for å frata personer det norske statsborgerskapet på grunn av terrorhandlinger eller lignende. Dette er noe av bakgrunnen for at Justis- og beredskapsdepartementet nå foreslår å åpne for dobbelt statsborgerskap, skriver innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en pressemelding onsdag.

Venstre: Indremedisinske hensyn

Venstre og SV har lenge ønsket å fjerne forbudet mot dobbelt statsborgerskap, men hensikten var ikke å kunne inndra statsborgerskap, men å tillate flere.

– Jeg velger å legge større vekt på at tusenvis av nordmenn i utlandet kan få beholde sitt norske statsborgerskap, og at utlendinger i Norge nå kan bli norsk uten å oppgi sitt opprinnelige statsborgerskap, sier Sveinung Rotevatn (V) til VG.

Han fikk flertall i Stortinget i mars 2016 for å pålegge regjeringen å utrede dobbelt statsborgerskap. Rotevatn mener Listhaugs begrunnelse er underlig:

– Jeg fører det på kontoen for indremedisinske hensyn i Frp. Der er det sikkert noen som er mer opptatt av å kunne frata noen få statsborgerskapet, men det får være greit så lenge forslaget gir nye rettigheter til mange som har ønsket å bli eller forbli norsk, sier Rotevatn.

Opp mot 30 000 kan bli norsk



Utlendingsdirektoratet anslår at mellom 25.000 og 30.000 utlendinger har lang nok botid i Norge til å søke statsborgerskap her, og at en del av disse vil søke om de får beholde sitt opprinnelige statsborgerskap.

I vår foreslo regjeringen at tiltalte i særlig alvorlige saker som terror, landssvik, spionasje, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten kan fradømmes statsborgerskapet dersom forholdet har en strafferamme på seks år eller mer.

Norge er imidlertid bundet av internasjonale avtaler som skal hindre at personer blir statsløse. Dobbelt statborgerskap er derfor en forutsetning for at domstolene kan fradomme folk sitt norske statsborgerskap.

Erna var imot



Landsmøtene i Høyre og Frp snudde og ga grønt lys for dobbelt statsborgerskap i vår. Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg stemte imot dette på sitt landsmøte, etter at hun advarte mot det uheldige å kunne bli vernepliktig i to eller flere land.

Regjeringen åpner også for at personer som har mistet sitt norske statsborgerskap på grunn av hovedregelen om ett statsborgerskap, kan søke om å få statsborgerskapet tilbake.

«Bestemmelsen vil ikke gjelde personer som har blitt dømt til ubetinget fengselsstraff etter at de mistet sitt norske statsborgerskap», skriver Sylvi Listhaug i pressemeldingen,.

Departementet opplyser at Listhaug har tatt juleferie og kunne derfor ikke stille til intervju om høringsforslaget.