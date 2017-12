Advarer skigåere om snøskredfare i nesten hele Norge

Røde Kors advarer alle som vil dra på hytta tredje juledag. Størst er snøskredfaren på Vestlandet.

– Når været løyer på onsdag, vil alle hyttefolkene komme seg ut. Og det vil vi at de også skal, men vi vil helst ikke at de skal bli tatt av snøskred, sier Kjersti Løvik i Røde Kors til VG tirsdag kveld.

Ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har det andre juledag vært betydelig snøskredfare i varslingsområdene Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hallingdal, Hardanger og Vest-Telemark.

Onsdag, tredje juledag, er det meldt moderat snøskredfare i store fjellområder i både Sør- og Nord-Norge.

Men Røde Kors advarer mot å la seg betrygge av at skredfaren går ned til moderat, fra nivå tre til nivå to.



Advarer, selv med moderat fare



I løpet av julen har de allerede hatt flere store leteaksjoner på Sørlandet og Sunnømøre, i tillegg til at skadde og værfaste personer har måttet ringe om hjelp.

Løvik frykter for flere oppdrag når hyttefolket inntar fjellet for fullt.

– Folk har ikke dratt ut på hyttene tirsdag når det har vært dårlig vær, men onsdag vil de gjøre det. Selv om det står at det er faregrad to i området, og det ikke høres så mye ut, betyr det at du kan løse ut snøskredene selv når du går over snøen, sier Løvik.

Disse områdene er ifølge NVE utsatt på onsdag:

Foto: NVE. Varsom.no

På Vestlandet, i Indre Sogn, Voss og Hardanger, har NVE meldt om betydelig skredfare også onsdag.

– Der det er kjørt opp løyper og det er kvistet opp løyper, skal det være trygt. Så hvis du er usikker, bør du holde deg til kjørte løyper, sier Løvik i Røde Kors.

– Mye vind og snø på fjellet



Hun påpeker at de i denne tiden på året, med dårlig vær og lignende forhold, har hatt flere dødsfall på grunn av snøskred.

– Nå er det mye vind og mye snø på fjellet, og det har kommet mye snø i det siste. Den flytter på seg når det blåser, sier Løvik.

Natt til onsdag er det ventet uvær på fjellovergangene.

– Jeg vil særlig trekke frem to lengre aksjoner så langt jula. En på Sørlandet som endte godt og en i Møre og Romsdal som nå har vært i tre døgn. I tillegg ble en skiløper hentet ned fra fjellet i Oppdal tirsdag og en skuter gikk gjennom isen ved Tolga, sier Løvik.

Se hvor stor kraft snømassene har når de treffer: