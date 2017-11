Sluttpakke kan redde Thommessen

Flere går offentlig ut med kritikk av Bedriftforbundets leder Olaf Thommessen. Men Thommessens sluttpakke kan gjøre det vanskelig å kaste ham.

Torsdag er det forbundsstyremøte i Bedriftsforbundet, som fortsatt er preget av intern strid.

VG vet at flere tillitsvalgte kvier seg for å støtte mistillit mot leder Olaf Thommessen, fordi hans sluttpakke er så stor i forhold til forbundets økonomi, at det vil kunne få alvorlige konsekvenser for forbundets drift.

– Veldig betenkt



– Jeg er veldig betenkt, men jeg innser at Bedriftsforbundet ikke har råd til å ikke ha tillit til Thommessen. Rett og slett fordi det ble inngått en avtale om at det utbetales en viss pengesum ved en oppsigelse, og da er vi nesten nødt til å ha tillit, sier tidligere styremedlem i Region Sør, Arnt Georg Arntzen.

Han sa opp sitt medlemskap i forbundet onsdag.

VG skrev i juni at valgkomiteens kandidat til vervet som styreleder i forbundet trakk seg midt under det dramatiske landsmøtet i våres - nettopp fordi han fryktet at Thommessens fallskjerm på rundt en million kroner kan føre til konkurs for Bedriftsforbundet.

Forbundet hadde et underskudd på 300.000 kroner i 2016, og en millionutbetaling til Thommessen kan ha store konsekvenser.

Regionleder Vebjørn Strømsnes uttalte i oktober at han ville kaste lederen, etter at VG skrev om Thommessens kartlegging av hvem nestleder Marit Momrak Wright snakket med i mobiltelefonen. Tidligere i vår tok flere ansatte et åpent oppgjør med lederens behandling av personale.

Kritiske stemmer

Før styremøtet er Strømsnes den eneste av regionlederne som har sagt offentlig at han vil kaste Thommessen, men VG vet at det er flere kritiske stemmer internt.

En samlet ressursgruppe konkluderte i juni med at de hadde mistillit til Thommessen, noe det nye styret i Bedriftsforbundet ikke ville protokollføre.

«For vår del synes jeg det gjøres en solid og god jobb i forbundet, og har ingen grunn til mistillit verken til forbundsstyret eller administrasjonen», skrev regionleder Atle Torstensen i Region Sør i en tekstmelding til VG tidligere.

Imidlertid viser det seg at styret i Region Sør er svært delt. På et nylig styremøte var nestleder Steinar Grønhaug og styremedlemmene Børre Rikardsen og Arnt Georg Arntzen kritiske til Thommessen. De to som forsvarte lederen var Kjelland Spinnangr og Torstensen.

Dette bekrefter Grønhaug overfor VG.

Stemmer ikke

– Det er veldig enkelt å si at alle støtter Thommessen 100 prosent, men det er ikke tilfellet i Region Sør. Det er flere som ikke støtter ham, og det er blant annet fordi vi er misfornøyde med personalpolitikken, sier Grønhaug.

Han legger til at det har blitt opplyst om enighet i styret i interne dokumenter, og at det «overhodet ikke» stemmer.

– Jeg er glad for støtten vi får fra Sør og at de står frem med den. Jeg vet at det også er støtte rundt omkring i andre regioner, men at det er mange som kvier seg for å si noe offentlig, sier regionleder Vebjørn Strømsnes i Bedriftsforbundet Midt-Norge.

Vil ikke kommentere

– Ut fra det vi har erfart av faktiske utskiftninger av administrasjonsmedarbeidere, setter vi et alvorlig spørsmålstegn med Thommessens grunnlag for handlingen, sier Rikardsen.

Han sier det er behov for en opprydning i saken, og at han har sendt inn et forslag til regionstyret om enten en ekstraordinær generalforsamling eller en samling av regionstyrene, som vurderer saken.

Joachim Børresen og Annete Eiris var de to styremedlemene som ikke var til stede på møtet, men vil ikke kommentere til VG om de støtter Thommessen eller ikke.

Spinnangr vil kun kommentere at han «kun i nødstilfeller» leser VG.

– Noen har utfordringer



– Jeg mener alle nå må forholde seg til de som er valgt inn som tillitsmenn og i styret, og dermed de beslutninger disse har tatt og tar. Være seg nedbemanning, omorganiseringer eller informasjonsflyt. Noen har åpenbart store utfordringer med dette, skriver regionleder Torstensen i en e-post til VG.

Han oppfattet styremøtet som en god prat med gode diskusjoner, og «en del saker som ikke var forankret i virkeligheten ble ryddet av veien».

– Vi ble enige om å stå sammen i uttalelsene våre og sammen fremme eventuelle uenigheter for administrasjonen og forbundsstyret gjennom kommende styrereferat. Det ble ikke gjort noen avstemning i møtet. Jeg synes det derfor er trist at enkelte i mitt styre ikke holder ord og holder det vi var enige om, og det gjør det nærmest umulig å ha gode, åpne diskusjoner, skriver han.

– Vi synes det er veldig trist at VG blir brukt som kanal for interne uenigheter. Vi mener det kun bidrar til en tap-situasjon for alle parter og spesielt for omdømmet til forbundet. Forbundsstyret, administrasjonen og fem av seks regionledere jobber hardt for å ta ting internt, løse konflikter, finne løsninger, plassere skapet der skapet skal stå og være i konstruktiv dialog med hverandre, så det er vårt fokus nå også, skriver Solfrid Flateby, pressetalskvinne for Bedriftsforbundet, i en e-post til VG.