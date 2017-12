Slik pynter de til jul i Trollpikkens land

En kjent formasjon er veggpryd på rådhuset i Eigersund kommune før jul.

Ordfører Odd Stangeland i Eigersund kommune forteller at julelysene, formet som den etter hvert velkjente steinformasjonen «Trollpikken», kom plutselig over natten for en snau uke siden.

Bakgrunn: Vil reise Trollpikken igjen

– Det er foreløpig ukjent hvem som har hengt det opp, sier Stangeland til VG.

– Det er ikke avklart med deg?

– Nå pleier ikke ordføreren å klarere for å henge opp julelys. Det er noen som har fått en god idé, sier ordføreren.

Rar formasjon

Først reagerte Stangeland på at lysene var hengt opp i en rar formasjon. Etter hvert gikk det opp for han.

– Jeg skjønte fort hva det var, og gjorde samme vurdering som jeg har gjort tidligere i år: Er dette innenfor, er det greit? Og det er selvfølgelig det, det er tross alt Trollpikken, sier han litt stolt.

Stor oppmerksomhet

Trollpikken fikk voldsom oppmerksomhet etter at noen utførte hærverk på den velutstyrte steinformasjonen i sommer. Den ble gjenreist, og oppmerksomheten fra turistene har vokst i takt.

Les også: Potent «Trollpikk»-kamp i Patentstyret

Stangeland sier at julelysene dukket opp på helt rett sted og til rett tid. Akkurat på denne tiden er det Julebyen i Egersund, og det ventes både bjelleklang og juleglede og mellom 40 og 50 000 besøkende til torget i Egersund.

Guide (+): «Normal» eller «unormal» penis?

Nå har julelysene så godt som blitt en del av attraksjonen.

– Julebyen er klar for helg nummer to nå til torsdag, så vi regner med at også lysene blir hengende frem til jul, sier Stangeland.

Hevet toleransen

Ifølge Stangeland har den voldsomme oppmerksomheten rundt Trollpikken gjort at toleransen overfor det utradisjonelle navnet har steget.

Fikk du med deg? I Trollpikkens fravær står disse fjellformasjonene fortsatt

– Det har vært en stor utvikling i henhold til toleransen folk har for denne attraksjonen, sier han.

– Reaksjonene på lysformasjonen er fnising og latter, forteller han.