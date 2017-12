Slik lager du din egen stygge julegenser

Stygge julegensere blir stadig mer populært. Hobby-syer Ingrid Vik Lysne viser oss hvordan du kan lage din egen genser med ting du finner hjemme.

«Ugly christmas sweater»-trenden kan spores tilbake til 80-tallet i USA og England, og også her hjemme har stygge julegensere blitt stadig mer populært de siste årene. 15. desember må du dra frem den stygge genseren fra skapet for å være med på den høyst uoffisielle markeringen av «Ugly Christmas Sweater Day».

Om du ikke allerede har en stygg julegenser liggende, kan du lage din egen, personlige genser. Ingrid Vik Lysne, kjent fra «Symesterskapet» på NRK, viser deg hvordan du kan forvandle en helt vanlig genser til en skikkelig stygg julegenser.

Første steg er å lage en genser med et enkelt julenisse-motiv. Lysne har kjøpt en brun genser på Fretex, som blir utgangspunkt for dette julegenserprosjektet. I tillegg trenger du en nisselue, et nisseskjegg, et par 3D-briller, sikkerhetsnåler, nål og tråd.



Fordelen med å følge Lysnes oppskrift er at de fleste tingene du bruker forblir like hele.

– Jeg bruker sikkerhetsnåler, lim og litt søm, og fester det på en måte som gjør at jeg kan demontere genseren etterpå, sier Lysne.

Neste steg er å gi nissen glittergenser, og gjøre den om til en skikkelig «glam-nisse». Lysne bruker et paljettskjørt fra Fretex, juggel fra smykkeskrinet og en limpistol.



For å gjøre genseren enda litt styggere, har Lysne hentet inspirasjon fra juletrepynten. Hun har funnet frem julekuler, glitter og stjerneklistremerker. Dette skal også festes på genseren.



Prikken over i-en er fargede led-lys. Lysene er batteridrevne, og festes på innsiden av genseren, slik at ledningen ikke synes.

– Resultatet er en fiks ferdig julegenser, laget av ting du har hjemme, sier Lysne.