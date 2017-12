- Skuffet over at KrF skal fremme eget forslag om pleiepengeordningen

- Dette skulle ha vært en jubeldag. KrF burde kunne støtte forslaget fra SV om å oppheve tidsbegrensningen for pleiepenger for syke barn. Det ville avgjort saken idag.

Dette sier Nina Bakkefjord, som er med i en aksjonsgruppe som kjemper for å få bort tidsbegrensningen, som trådte i kraft 1. oktober i år. Hadde KrF støttet SV-forslaget om lovendring, ville hundrevis av foreldre kunne puste lettet ut.

KrF avgjør: Vil sikre langtidssyke barn pleiepenger

- I stedet vil KrF fremme et eget forslag, som jo er positivt til våre krav, men for utydelig i formuleringene. Vi trenger trygghet, og KrF kunne enkelt gått for lovendring. Nå står vi igjen med halvveise lovnader, sier Bakkefjord.

Den nye pleiepengeordningen som Stortinget vedtok i vår, førte til at flere familier med syke barn fikk rett til å motta pleiepenger. Men samtidig ble ordningen strammet inn, slik at det ble laget en tidsramme på max 1300 dager man kunne motta pleiepenger.

- Innstrammingene rammer de sykeste barna, sier Bakkefjord.

Budsjett: Kan redde pleiepenger til Sindre (7)

Eget KrF-forslag



Hadde KrF støttet forslag fra de rødgrønne, ville det blitt en lovendring i dag som hadde sikret familiene med de sykeste barna pleiepenger utover 1300 dager. Men KrF bekjentgjorde mandag at de i stedet fremmer et eget forslag som innebærer at blir det opp til den sittende regjeringen å behandle dette.

- Dermed blir det opp til den sittende regjeringen å behandle dette, og den regjeringen har jo allerede vist tydelig at de ikke forstår situasjonen til foreldre med langtidssyke barn, sier Bakkefjord.

Pleiepengeordningen gjør det mulig for foreldre å være hjemme for å pleie barn med behov for kontinuerlig tilsyn. Regjeringen ønsker i utgangspunktet at utbetalingene skal stanses etter fem år, men tidligere har SV fått støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet til et forslag om å fjerne denne grensen.

Ikke redusert



KrF vil mandag fremme et eget forslag for Stortinget, som innebærer at grensen skal bort, men ikke gjennom direkte lovendringer nå.

– Lovendringen er ikke nødvendig å gjøre nå ettersom ny ordning trådte i kraft i oktober, og familiene vil først bli rammet om tidligst 2,5 år. Vi fremmer et forslag som sier at femårsgrensen må bort, og så sikrer vi et grundig forarbeid og en egen sak fra regjeringen, sier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Varslet kamp: Vil slåss varige pleiepenger

– Mangler og hull



Gjennom budsjettforliket med regjeringen fikk KrF gjennomslag for at pleiepengene likevel ikke blir redusert fra 100 prosent til 66 prosent av lønn etter ett år, slik regjeringen foreslo. I tillegg sørget KrF for at aldersbegrensningen på 18 år ikke skal gjelde for barn med psykisk utviklingshemming.

– Det var flere mangler og hull i pleiepengeordningen med regjeringens forslag som KrF fikk ryddet opp igjennom budsjettforliket. Men fortsatt gjenstår dette med femårsgrensen. Det får vi løst dersom KrF slutter seg til, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB tidligere i måneden, i forbindelse med at SV håpet å få med seg KrF på å fjerne grensen.