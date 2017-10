Ungdomsskole snur om klemmeforbud

Etter et døgn med mye oppstyr rundt skolens klemmeforbud, snur nå skolens rektor, og tillater klemming likevel.

«Ingen fysisk kontakt (klemming, handshake, knuffing etc.) i friminuttene mellom kl. 08.15–14.00», var et av punktene i skolens nye ordensregler, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Bakgrunnen er at det har vært en del knuffing, klemming og hand-shaking som egentlig er positiv, men som ender opp i småkonflikter og gjerne med at noen ligger i bakken. Det er rett og slett veldig mye fysisk kontakt mellom en del elever på 8. trinn, sier skolens fungerende rektor, Anja Sarita Røyneberg.

Feil å se på klemming som hovedproblemet

Beskjeden kom mandag denne uken, og reaksjonene ble mange.

Elever Stavanger Aftenblad har snakket med, er ikke særlig begeistret for de nye reglene.

– Med det nye regelverket blir det nesten slik at vi ikke får vise følelser. Hvilket signal er dette å sende? Fysisk kontakt kan være viktig i et vennskap. Nå er til og med et vennskapelig klapp på skulderen forbudt på skolen, sier en av dem.

Nå snur imidlertid rektor Anja Sarita Røyneberg.

– Vi har valgt å gå tilbake på det nå, sier assisterende rektor Anja Sarita Røyneberg til TV 2.

Hun erkjenner at det ble feil å se på klemming som hovedproblemet, selv om særlig ansatte, og noen elever på åttende trinn, opplever det som et problem at det er mye fysisk kontakt som utvikler seg til uheldige situasjoner.

– Dette er kjempeviktig og vi ønsker å skape et godt psykososialt miljø, men fokus ble litt feil når det er klemmingen som blir hovedsaken. Nå skal vi jobbe med dette på en annen måte, sier hun til kanalen.

– Ingen god idé



Før hun gikk tilbake på forbudet, mente den fungerende rektoren imidlertid at forbudet hadde gitt en merkbar forbedring i elevenes oppførsel etter at det ble innført mandag.

– Jeg tror elevene forstår hvorfor vi gjør dette. Og det er ikke alltid at klemming er positivt. For den som ikke får en klem, er klemmingen ikke så positiv. Nå skal vi kartlegge hvilke resultater vi får av nye regler, sier hun.

Nå ønsker Røyneberg istedenfor å gå i dialog med elevene for å finne en løsning på problemet.

– Selvfølgelig burde det vært kommunisert på en annen måte. Vi legger oss flate, og tar dette videre på en annen måte ved å få innspill om hvordan vi skal jobbe med dette for å få en positiv utvikling, sier hun til TV2.

Overfor kanalen innrømmer hun at forbudet ikke var helt heldig.

– Nei, det var ikke en god plan. Det er godt ment, for det var mye fysisk kontakt, men nei – det var ikke en god idé, sier hun.