Slik mestrer elevene eget stress

Videregående-elevene Bård Skogen (16) og Magnus Kreken Randsted (16) lar seg ytterst sjelden stresse opp. Likevel har de nytte av stressmestring på skolens timeplan.

Det er andre time en gråkald novembermorgen i et skolelokale like ved den gamle amerikanske ambassaden i Oslo. Elevene sitter i grupper i et kombinert fysikklaboratorium og klasserom.

Lærer i stressmestring og mental trening, Kristina Kristianslund (24), spør elevene om de fikk med seg det siste hun sa. Mange av elevene svarer nei. Noen av guttene gjesper under capser og sovesveiser.

– Vi snakker om hvordan det er å være til stede i øyeblikket, om å være i flyt, om å ikke la seg forstyrre, gjentar Kristina for førsteklassingene på Wang Toppidrett - en privat videregående skole der en god del av elevene presterer svært gode resultater på både skoleprøvene og idrettsbanen.

En av de første i landet



Gode råd mot negativt stress * Planlegg uken. Tilpass aktiviteter etter tiden du har til rådighet, intensitet og viktighet. * Driv gjerne fysisk trening. De kjemiske stoffene som produseres gjennom regelmessig trening demper angstnivået og kan bidra til økt selvtillit og livsglede.



* Få nok søvn. Det er lettere å håndtere stress og motgang når man er uthvilt. Da har du også mer overskudd til å trene.



* Spist sunt og ofte. Stress og nervøsitet påvirker appetitten. Mange tyr til usunn mat og spiser for sjelden. Det kan føre til ustabilt blodsukker, bekymring og stress. * Planlegg å ta fri. Du må planlegge på forhånd når du skal ta fri. Legg inn frihelger og fridager i kalenderen når året starter. Mange. Da er det mulig å hente seg inn igjen. Å ta fri er også en plan.

* Slapp av. Avslappingsteknikker kan redusere angst og hjelpe deg med å takle stress. Eksempler er pusteøvelser, meditasjon, rolig musikk, yoga og tai chi.



* Vær sammen med venner og familie. Et godt forhold er viktig for både fysisk og psykisk helse. (Kilder: Wang toppidrett, Helsenett.no, Arbeidsmiljøsenteret.)

Både Kristina, som er psykologistudent og leder Kristian Gilbert (40) ved skolen, er overbevist om at mange unge kan mestre stress, forventninger og prestasjonskrav bedre ved å trene på stressmestring.

Derfor har skolen, trolig som en av de første i landet, innført stresshåndtering og mental trening på timeplanen.

Elevene Bård Bjørnevik Skogen og Magnus Kreken Randsted bærer ikke det minste preg av å være stresset der de sitter skulder ved skulder i en gruppe. De to 16-åringene er begge i Norgestoppen i golf i sin klasse. Bård ble nesten norsk seniormester som 14-åring.

Gutten flyttet de drøye 44 milene fra Sveio i Hordaland til hybel i Oslo som 15-åring - for å gå på skole og spille golf. Han er en av Europas beste golfspillere i sin klasse.

Bård ser på seg selv som en av de minst stressede ungdommer som går i to sko.

– Gutter mer avslappet



Selv om han både er skoleelev og bruker fem-seks timer daglig på golf, er det egentlig null stress. Likevel jobber han altså ukentlig med å håndtere og forebygge negativt stress.

– Jeg tror mye ligger i at gutter er mer avslappet til skolen. Jeg er i grunnen et veldig lite stresset menneske. Jeg møter opp stort sett hver dag med sovesveis på skolen. Det lever jeg greit med. Mye handler nok også om at vi planlegger det vi driver med, sier Bård til VG.

Hverken han eller klasse- og golfkompis Magnus er kjent for å drive dank og henge rundt uten mål og mening.

– Idretten min tar mye tid. Vi bruker som regel fem til seks timer på golftrening hver dag. I tillegg til skolen.

– Fra klokken 08 til 10 så er det trening. Deretter er det skolearbeid til ut på ettermiddagen, og deretter trening igjen. I går varte skole- og treningsdagen fra 08 til 20.30, beskriver Magnus Kreken Randsted.

Han har fått med seg at mange unge føler seg veldig preget av negativt stress, og at noen blir så stresset at de utvikler sykdom av det.

Lag en ukeplan



– Hva er deres råd til andre elever?

– Hvis de før kommende uke legger en plan om hva de skal gjøre – når og hva, så er det til stor hjelp. Vi har selv ukeplaner som sier når vi skal slappe av, når vi skal gjøre lekser, når vi skal spise, sove og så videre. Det gjør at du får trent mer og gjort mer skolearbeid, svarer Magnus.

TOPPIDRETTSSJEF: Kristian Gilbert (40) er ansvarlig for elevene på Wang Toppidrett i Oslo. Foto: Tore Kristiansen , VG

Bård følger opp:

– Det gjelder å være i forkant. Har du en prøve på torsdag, så kan du legge opp treningen litt etter at du faktisk må forberede deg til den prøven. Kanskje du må trene mindre før prøven, og mer etterpå, illustrerer han.

De advarer begge mot skippertak.

– Det kan du slippe hvis du legger opp en plan som inneholder jobbing med trening og skolearbeid jevnt og trutt, ifølge elevene.

Begge er i seng stort sett klokken 22 hver dag på hverdagene. Bård påstår til og med at at han sovner klokken 22.30. Da er det gått knappe to timer siden han gikk i dusjen etter endt treningsøkt, for eksempel sist mandag. Og det er ni timer til han må komme seg avgårde til neste treningsøkt morgenen etter.

– Blir det tid til sosiale medier og noe sosialt liv med for eksempel kjærester, da?

– Vi får alltid klemt inn litt tid til Snapchat og Instagram, for eksempel på buss, T-bane, i friminutter og pauser, svarer Bård.

– Vi får alltid skviset inn litt damer, da, men det blir nok ikke så mye, legger Magnus til.

Håndterer dårlig tid



Toppidrettssjef Kristian Gilbert ved Wang Toppidrett sier det var viktig at Olympiatoppen gikk god for opplegget, for at de fikk innført mental trening og stressmestring på timeplanen.

– Psykisk helse er viktig for oss her på skolen. Når vi får inkludere dette som en naturlig del av undervisningen, er det bra, sier Gilbert.

– Å lære seg å håndtere dårlig tid, anser vi som en viktig ferdighet. Denne aldersgruppen er utsatt for mye stress og press. Å kunne bidra til at de kan håndtere hverdagen sin best mulig, er bra for både skolehverdagen deres og idretten de driver med.

– Kunne dere ikke ha kuttet ned på prøver, prestasjonskrav og stressfaktorer i stedet?

– Vi driver skole. Elevene skal gjennom det de skal gjennom, de skal gjøre et utdanningsløp. Da handler det om å legge til rette for at elevene våre presterer godt både skolefaglig og i idretten. Dette handler om å gjøre dem i enda bedre stand til å mestre dette, svarer Gilbert.

Underviser Kristina mener timene i mental trening og stressmestring vil kunne hjelpe elevene til å takle egen skolehverdag og trening bedre - i tillegg til å få læringsutbytte av det.

Sjefssykolog og utvikler av mentaltreningsprogrammet, Henrik Haaland Jahren (38), mener stressmestring og mental ferdighetstrening vil egne seg like godt på timeplanen for vanlige elever som for spesielt prestasjonsorienterte toppidrettselever.

– Mestringsstrategier er ikke medfødt, men noe vi lærer oss i løpet av livet. Den bevisstgjøringen om hva som er grunnleggende mentale ferdigheter, stressorer i livet, total belastning også videre er viktig for alle unge mennesker, sier Jahren, som er grunder av Braive som leverer programmet til skolen.

– For å imøtekomme de utfordringene vi opplever i løpet av ett langt liv, er det få ferdigheter vi benytter oss mer av, enn våre mentale ferdigheter, legger han til.