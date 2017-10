Refser Osloskolens medietrening og fasade-fokus

Osloskolen får skjenn for kjøp av ekstern medietrening og bruk av PR-byråer. Kan føre til fortielse av vonde saker, mener både Utdanningsforbundet og utdanningsforskere.

Både to utdanningsforskere og Utdanningsforbundet advarer mot vektleggingen av PR, omdømmebygging og medietrening i Osloskolen, som de siste månedene har hatt søkelys på seg etter blant annet flere volds- og trusselepisoder i videregående skoler.

– Om målet er å bygge godt omdømme, vil jeg tro problemet lettere holdes under teppet, sier professor Cecilie R. Haugen ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim til VG.

Bakgrunn: Kjøper medietrening for 30.000 kroner dagen

Var ukjent for Utdanningsforbundet



Odd Erling Olsen er tillitsvalgt for lærere og rektorer i Utdanningsforbundet, Oslo. Han sier til VG at han en gang var klar over at kommunen driver med ekstern medietrening av rektorer.

TILLITSVALGT: Odd Erling Olsen er tillitsmann for rektorer og lærere i Utdanningsforbundet, Oslo. Foto: , Utdanningsforbundet

– Jeg synes ikke noe særlig om dette. Utdanningsetatens penger bør i hovedsak gå til undervisning. Vi synes det er alvorlig at disse pengene havner utenfor vår egen sektor og istedenfor går til private selskaper. Rektorer må kunne opptre i media ved å svære ærlig på spørsmålene de blir stilt. Vi mener denne typen medietrening er unødvendig, sier Olsen.

Få med deg: Dobling av politianmeldt vold og trusler i Osloskolen

Omdømme-debatt



– Men kan ikke rektorer uten erfaring med media ha nytte av slik trening?

– Det viktigste må vel være at skolelederne forklarer hvordan situasjonen er, og svarer på spørsmål, svarer Olsen.

Med bakgrunn i de siste månedenes volds- og trusselsaker i noen av Oslos videregående skoler, advarer Olsen mot at bestrebelser for å skape et best mulig omdømme kan komme i konflikt med beskrivelsen av den reelle situasjonen.

– Det har vi advart mot mange ganger. Dette med skolenes omdømme var jo også inne som et målparameter i rektorenes kontrakter. Det ble heldigvis fjernet, sier Olsen.

Kunnskapsministeren: Vi har mistet kontrollen

Har blitt kurset i mange år

Han reagerer på at lærernes- og rektorenes største organisasjon ikke er tatt med på råd.

– Vi har ikke visst om disse medietrening-kursene. Dette er noe vi kommer til å følge opp, sier Odd Erling Olsen.

Leste du? Tiltalt for gjentatte slag med kosteskaft og stoler på Osloskole



Kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo sier på sin side at nyansatte rektorer har fått medietreningskurs i mange år.

– Det er ikke vanlig at fagorganisasjonene involveres i løpende innkjøp i etaten. Utdanningsetaten bruker ikke byråer til PR, ut over den ene medietreningen nyansatte ledere og rektorer får, skriver Larsen i en epost.

– Kan dykke unna kritikk



Professor i pedagogikk Tom Are Trippestad ved Høgskolen på Vestlandet, har forsket på profesjonsetikk innen lærer- og skoleleder-yrkene.

KRITISERER MEDIETRENING: Professor Tom-Are Trippestad ved Høgskolen på Vestlandet har forsket på utdanningspolitikk, reformer, retorikk og lærerprofesjonalitet i sitt arbeid som skoleforsker. Foto: , Privat

– Skoleledere bør være demokratiske modeller i samfunnsinstitusjoner som har til hovedoppgave å lære elever demokratisk dannelse. Å opptre blindt og lojalt mot overordnede mål og samtidig bli instruert av PR–byråer slik at man kan unngår eller dykker unna kritikk, representerer bare demokratisk forfall. Poenget er å lære av offentlig kritikk, ikke å unngå den, sier Trippestad.

Husker du? Osloskoler øver på kartleggingsprøver - bryter reglene

Han har ingen forståelse for at skoleledere trenger å bruke masse penger på profesjonell hjelp for å håndtere media.

– Pengene kunne heller blitt brukt på kurs i demokratisk dannelse, argumentasjon og hva man kan lære av kritikk som leder. Og gjerne også på temaer som hvordan ønske varslere velkommen og få dem til å føle seg verdsatt i skolen, sier han.

– Til tider stort medietrykk



Utdanningsetaten i Oslo understreker at medietreningskursene brukes mest for at nye rektorer skal få tilbud om medietrening fordi de ofte er uerfarne med mediekontakt.

– Etatene i Oslo har kommunikasjonsenheter som sørger for at etatene får informert innbyggerne om de de trenger når de bruker tjenestene våre. Kommunikasjon er et lederansvar, rektorene har viktige informasjonsoppgaver og både ansatte, elever og foresatte har glede av at rektorene driver profesjonell og god kommunikasjon, svarer kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

– Har dere reflektert over om medietrening, omdømmebygging og forsøk på å fortelle de gode historiene om Osloskolen kan dekke over vondere saker?

– Våre rektorer får tilbud om medietrening fordi de leder store, komplekse organisasjoner og til tider opplever stort medietrykk, ofte om alvorlige saker. For at rektorene skal kunne håndtere media profesjonelt og åpent, får de tilbud om én dags kurs, og tilbakemeldingene vi får er at de setter pris på, og har nytte av det, svarer Lie Larsen.

– Kvalitet gir godt omdømme



Ifølge fagetaten blir de to PR/reklamebyråene mest brukt til informasjon.

– De to byråene er designbyråer som utarbeider trykksaker, design på nettsider, kampanjer i forbindelse med rekruttering av ansatte og liknende, og slikt materiell er en viktig del av etatens informasjon ut til ansatte, elever og foresatte. Skolene har også anledning til å bruke byråene vi har rammeavtale med, til å få laget materiell og liknende, skriver Lie Larsen i en epost.