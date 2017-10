Politiet om skolevolden: Følger  gjengangere tettere

Onsdag formiddag sitter kunnskapsministeren i hastemøte om skolevolden i Oslo. Oslopolitiet advarer mot å se isolert på volds- og trusselsakene som et skoleproblem.

Janne Birgitta Stømner er politiinspektør i Oslo politidistrikt og leder for Ny felles enhet for forebyggende virksomhet.

Hun advarer mot å tro på kvikkfiks-løsninger på volds- og trusselsakene som er knyttet til videregående skoler i Oslo.

Onsdag deltar hun på møtet om saken med både kunnskapsminister Henrik Asheim, integreringsminister Sylvi Listhaug, politisk ledelse i Oslo kommune, utdanningsetaten i Oslo og politiet.

Følger tettere opp



Stømner, som kjenner mange av sakene, sier politiet de siste månedene har lagt vekt på å holde gjengangerne blant ungdommene og elevene under spesiell oppsikt.

LAGET GJENGANGERLISTE: Janne Birgitta Stømner leder enhet for forebyggende virksomhet i Oslopolitiet. Hun sier politiet kan følge enda tettere opp gjengangerne blant de unge kriminelle som allerede er under oppsikt. Foto: Morten Holm , NTB scanpix

– Arbeidet med å følge tett opp gjengangere må bare fortsette i samarbeid med skolene. Vi har laget en liste over ungdommer over hele Oslo. Oppfølgingen av disse må bare bli tettere. Vi viser at vi ser dem, kjenner til dem og oppsøker dem, beskriver Stømner overfor VG før hun skal møte politiker-toppene i Kunnskapsdepartementet onsdag.

Hun minner om at mange av ungdommene som har vært involvert i volds- og trusselsaker har med seg en «bagasje» fra oppveksten som ikke er gjort i en håndvending å kvitte seg med.

– Det må være en større debatt rundt hvordan samfunnet skal håndtere dette. Hele Oslosamfunnet må involveres, inkludert foreldre, skole, ungdomsarbeidere og de folkevalgte. Dette er på ingen måte noe problem som kan isoleres til de videregående skolene, sier Stømner.

Voldsøkning



De siste årene har det vært en kraftig økning i tilfeller av både trusler og voldsbruk, politianmeldelser og involverte unge.

I sentrum står et hundretall ungdommer der mellom 30 og 40 er på politiets radar som gjengangere i forbindelse med kriminalitet. Mange har fått oppfølging av sosialtjenesten i Oslo kommune, og et stort flertall har minoritetsbakgrunn.

Forskere advarer nå mot at denne gruppen unge havner permanent utenfor både utdanningog jobb.

– Vi har lenge hatt en god del ungdom i randsonen av skole og utdanning. Men det er en fare for at det å være der er farligere enn før. I dag kan det føre til permanent utenforskap. Dette er nytt, og det burde mane til handling hos politikere, sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Geir H. Moshuus, til Dagsavisen.