Politiet anbefaler obligatoriske foreldremøter

Politileder Torbjørn Trommestad ber skolene gjøre foreldremøter obligatoriske. – Det er på tide å stille krav til foreldrene, sier han.

Torbjørn Trommestad har jobbet med forebyggende politiarbeid i en årrekke.

Nå slår han alarm om foreldre som lemper ansvaret over på skole, lærere og offentlige instanser. I et intervju med Agderposten, ber han skolene gjøre foreldremøtene obligatoriske, som et ledd i å engasjere og sette tydeligere krav til foreldrene.

– Foreldre er veldig flinke til å stille krav til skole og lærere. Men kravene den norske skolen stiller til foreldrene er minimale. Leverer du seksåringen til første skoledag, er det eneste kravet de neste 10 årene at du møter opp på 17. mai og kjøper en vaffel. Da er du en engasjert forelder. Dette holder ikke, utdyper Trommestad til VG.

Han er leder for forebyggende arbeid ved Arendal Politistasjon.

VIL MØTES: Foreldrenettverk er uvurderlig for å kunne støtte barn og ungdom, mener politileder Torbjørn Trommestad. Foto: Erik Holand / Agderposten

– Registrerer ikke hvem som møter opp



– Hvorfor kommer dette utspillet nå?

– Det er en trend vi har sett over lang tid, at foreldrene legger alt ansvar over på skole og myndigheter. Samtidig vet vi at det viktigste arbeidet er det foreldrene som må gjøre. Ett av de viktigste grepene som kan gjøres raskt, er å gjøre foreldremøtene obligatoriske. I dag registrerer ikke skolene en gang hvem som møter opp, sier han.

– Hva gjør foreldremøtene så viktige?

Vil endre foreldremøtene



– Det er ikke et spørsmål OM vanskelige saker vil oppstå i en klasse, det er spørsmål om når. Da er foreldrenettverk superviktig. Foreldremøtene bør legges om til å handle mindre om norsk, engelsk og matte – og mer om skolemiljøet. Det er dette elevene og lærerne opplever hver dag. Er det gjenger som fryser ut elever i sosiale medier? Er noen elever på vei inn i uheldige miljøer? Er det 14-åringer som går på fylla? Alle disse tingene skjer. Da må alle foreldrene faktisk møte opp og engasjere seg, ikke lene seg på skolen, sier han til VG.

Kommune positiv



Nå kan skolene i Arendal bli de første som får møteplikt på foreldremøtene.

– Jeg sier ja til obligatoriske foreldremøter. Det er alltid noen som burde vært der, som ikke kommer, sier kommunalsjef Torill Skår til Agderposten.