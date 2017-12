På denne skolen har elevene fysisk aktivitet én time hver dag

Kuldegrader betyr både skøyteis og akebakke i skolegården på Vassenden skule. Og den faste timen med fysisk aktivitet foregår med oppgaveløsning i toppen og bunnen av akebakken.

De 300 elevene på Vassenden skule i Jølster har i over to skoleår hatt fysisk aktivitet på timeplanen hver skoledag.

Klokken 13 er fast tidspunkt for bevegelse – hvis ikke klassene har gym samme dag. Når det ikke er skøyteis kan elevene ha kombinert gloseøvelse og stafett i engelsk. De kan ha kombinert orientering og memorering. Eller de kan på annen måte kombinere fysisk aktivitet med læring, forteller rektor Anne Cecilie Kapstad.

Bakgrunn: Flertall for én time fysisk aktivitet i skolen hver dag

Matte i akebakken

Fredag 1. desember er åttendeklassingene i full gang med å løse matteoppgaver både på toppen og i bunnen av akebakken. Helt siden femte trinn har de unge jølstringene vært en del av prosjektet Active Smarter Kids, et forskningsprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet. Men nå er fysisk aktivitet daglig blitt en permanent ordning.

Les også: Ap-Jonas vil trimme elevene én time om dagen

Rektor Kapstad har ikke angret en dag.

– Vi er en skole på Vestlandet med svært mye varierende og dårlig vær både høst, vinter og vår. Når vi kan få til dette, så kan andre skoler Norge rundt også få det til, sier rektoren. Hun mener skolens selvpålagte krav om daglig fysisk aktivitet i kombinasjon med læring i fagene skaper variasjon. Elevene samhandler også på nye måter seg imellom, og møtes på en ny arena for læring som er verdifull.

Ikke innført over natten

Forrige uke samlet flertallet i Stortingets helsekomité seg rundt forslaget om en ordning som sikrer elevene i barne- og ungdomsskolen minst én times fysisk aktivitet hver dag.

Kapstad forstår at mange er skeptiske til at samtlige elever i både barne- og ungdomsskolen i Norge skal ha minst en time fysisk aktivitet daglig.

– Dette er ikke noe du innfører over natten, presiserer Kapstad.

SKEPTISK: Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet er ikke begeistret i det hele tatt for helsepolitikerne på Stortinget innfører daglig fysisk aktivitet i skolen. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Det er viktig hvordan du jobber det inn i skoledagen. Vi har hatt en grundig prosess. Det gjelder å finne en form på dette som passer den enkelte skole og staben der, legger hun til.

– Stjeler ikke øktene med fysisk aktivitet tiden fra fagene?

– Vi har vært strenge på at hvis timeplanen sier matte klokken 13, så skal den fysiske aktiviteten kombineres med matte. Vi har utvidet skoledagen med ti minutter. I tillegg tar vi fem minutter fra fire timer hver dag, svarer Kapstad.

– Bør få til en time

I praksis er dermed den fysiske aktiviteten på en halvtime daglig, men målet er en opptrapping til en time.

– Det anbefales at barn har en times fysisk aktivitet daglig. Det bør vi få til i norsk skole, sier rektoren ved vakre Jølstravatnet i Sunnfjord.

Bakgrunn: Har laget nytt skolefag i Sogndal

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, organisasjonen for et stort flertall av lærerne, er kraftig uenig i at det er behov for noen time med fysisk aktivitet nå.

– Fysisk aktivitet er bra for elevene, men dette vedtaket er lite gjennomtenkt, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til NTB.

Han mener trimkravet dessuten strider mot tidligere stortingsvedtak. Ifølge Handal skulle det ryddes i den nye læreplanen, ikke introduseres nye mål.

– Når disse målene skal nås uten å øke timetallet til elevene, går ikke regnestykket opp. Da ender vi med enda flere mål som skal nås i samme tidsrom, sier han.

Får støtte

Handal mener stortingsflertallet legger opp til en detaljstyring av lærernes arbeidsmetoder, og han får full støtte av Skolelederforbundet.

– Vi er helt på linje med Utdanningsforbundet i denne saken. Dette er en detaljstyring som skolen ikke trenger, sier forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl i Skolelederforbundet, som organiserer rektorer og ledere i skole- og oppvekstsektoren.

Dahl forstår ikke hvordan kravet skal følges opp i praksis når skoledagen ikke skal bli lengre og kravet heller ikke skal gå utover timetallet i andre fag.