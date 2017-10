Nylund skole går tilbake på sangvalg

Skolesjefen i Stavanger kommune mener det er unødvendig valgfrihet at foreldrene skal krysse av for hvilke sanger barna deres skal synge på juleavslutningen.

Nylund skulle i Stavanger ønsket at foreldrene ikke bare skulle bestemme om barna deres skal delta på juleavslutningen eller ikke, men også at de kunne krysse av i et skjema for hvilke sanger de ønsker at barna skal synge.

Skolesjef i Stavanger kommune, Jørn Pedersen, bekrefter overfor VG at skolen nå har landet på tre juleavslutninger.

– Det har vært en prosess der man har ønsket å ha et arrangement i kirken, et nøytralt arrangement for dem som ikke ønsker å delta på det, og så har man i tillegg hatt ønske om en felles samling for elevene før ferien begynner, sier han.

Han sier dette er et resultat av en prosess i FAU og driftsstyret på skolen, og at det ikke er en enkelt klage som ligger bak.

– Foreldrene har ønsket å ha det sånn, med aktiv påmelding til arrangementene og programmene. Det vi ser er at det nok ikke er nødvendig å ha valgfrihet helt ned på sangnivå. Vi tar de tilbakemeldingene for alvor, og ser at vi åpnet for litt mer valgfrihet enn det som kanskje var meningen.

Pedersen bekrefter at skolen har tatt stilling til responsen på saken, og vil gå tilbake på dette. Foreldrene skal dermed ikke lenger trenge å velge hvilke sanger de vil synge.