Lærerne krever mindre tid til undervisning - mer tid til elevstøtte

Mer tid til hver enkelt elev, er lærernes hovedkrav under forhandlingsstarten torsdag.

Derfor krever lærerne mindre undervisningstid, spesielt for kontaktlærere i forhandlingene om arbeidstidsavtalen for lærere i alle landets kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo som er et eget tariffområde).

– Lærere ønsker å gi elevene en tettere oppfølging. Samtidig får lærerne stadig dårligere muligheter til å gjøre en god jobb, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Over 60 prosent av lærerne svarte i en undersøkelse tidligere i år at de har fått mindre tid til å følge opp hver elev de siste tre årene, ifølge Utdanningsforbundet, som organiserer et stort flertall av norske lærere og barnehagelærere.

Vil ha mer støtte-tid til klassen

Kontaktlærerne har blant annet ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske oppgavene som gjelder for klassen.

Tredelt arbeidstid ** Dagens arbeidstid i skolen er tredelt, slik: ** Undervisningstid. ** Tid til kollektivt for- og etterarbeid på skolen. ** Tid til individuelt for- og etterarbeid utenom skolen. ** Utdanningsforbundets krav er at denne tredelingen skal opprettholdes slik den er. (Kilde: Utdanningsforbundet)

– I dag har kontaktlærere 45 minutter redusert undervisningstid per klasse de er kontaktlærer for. Om det er 23 elever i klassen, betyr det at læreren har bare 2 minutter per elev, sier Handal.

Storstreik sist



– Det er opplagt at dette er for lite. Kontaktlæreren trenger mer tid for å støtte elevene i deres sosiale og emosjonelle utvikling, skape et trygt klassemiljø og et godt samarbeid med foreldrene. Med mer tid kan det relasjonelle arbeidet bli bedre og mulighetene for å forhindre mobbing, fravær og frafall blir større, sier Handal.

Sist det var forhandlinger om arbeidstid i KS-området, i 2014, ble det demonstrasjoner, streik og lærer-opprør.

Forhandlingene som nå har startet kan enten ende med enighet eller brudd, og hvis det blir brudd kan det eventuelt tas inn i hovedtariffoppgjøret 2018.