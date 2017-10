KrF kan sikre flertall for å skrote blåblått lærerkrav

Solberg-regjeringen kan gå på et smertelig skoletap: KrF kan stemme med opposisjonen for å vrake de nye kravene om utdanningskompetanse for lærere.

Krav om kompetanse * Stortinget vedtok i 2012 at lærere skal ha relevant kompetanse i de fagene de underviser i. * Kravet innebærer at lærere må ha minst 30 studiepoeng i fagene matematikk, norsk for å undervise i disse fagene på trinnene 1-7, og tilsvarende 60 studiepoeng i matematikk, norsk og engelsk for å undervise i disse fagene på u-skolen. * Lovbestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2014 og gjaldt bare de som arbeidet fast i skolen og som ble ferdig utdannet som lærer fra det nye kravet tok til å gjelde. * Regjeringen Solberg I foreslo i 2015 å endre lovbestemmelsen slik at kravet nå gjelder for alle fast ansatte lærere, uansett utdanningstidspunkt. Kommunene har fått dispensasjon frem til 2025. (Kilder: Kunnskapsdepartemetet og Utdanningsnytt)

Etter at det nye Stortinget åpnes mandag, tyder mye på at vippepartiet KrF kan danne flertall sammen med Sp, SV og trolig Ap for å fjerne bestemmelsen der lærere med mange års erfaring kan bli avskiltet.

Kravet om at lærere må skaffe seg minst 30 eller 60 studiepoeng for å undervise i norsk og matte på henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet, ble en viktig sak for regjeringen Solberg i siste stortingsperiode.

Kravet innebærer at alle fast ansatte lærere uansett når de fullførte lærerutdanningen må ha skaffet seg de nødvendige studiepoengene for å undervise i fagene innen 2025.

– Det er i dag 33.000 lærere i skolen som ikke oppfyller de nye kompetansekravene. Dette er lærere norsk skole og elever trenger, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF) til VG.

Fremmer forslag tirsdag



Nå foreslår både KrF, Sp og SV på det nye Stortinget at krav med tilbakevirkende kraft vrakes.

– Vi kommer til å fremme forslag om dette allerede tirsdag. Vi ønsker å ta bort den delen av vedtaket som gir tilbakevirkende kraft, sier Grøvan til VG.

NY I STORTINGSSALEN: Mona Fagerås (SV) debuterer på nordlandsbenken som fast stortingsrepresentant under trontalen mandag. Hun kunne selv blitt avskiltet som lærer med kravet til studiepoeng med tilbakevirkende kraft. Foto: , Privat

Han støtter opp om det Marit Arnstad (Sp) sa om saken før helgen.

Da uttalte Arnstad at ordningen var særdeles ufornuftig.

– Man låser inn lærerkrefter. Kravet om tilbakevirkende kraft er uheldig, sa Arnstad til Utdanningsforbundets eget nettsted Utdanningsnytt.

Både Senterpartiets leder av stortingsgruppen og andre i opposisjonen viser til at mange tidligere utdannede, erfarne lærere som ikke oppfyller de nye kravene til studiepoeng for å undervise i norsk, matte og engelsk (på ungdomsskolen), gjør en glimrende jobb i skolen.

Beskjeden om at utdanningen mange av disse lærerne tok før 2014 - gjør dem uskikket til å undervise, er et svært dårlig og lite tillitsvekkende signal til lærerne, mener både Arnstad og Grøvan i KrF.

«SV-lærer» hadde blitt avskiltet



– Å avskilte disse lærerne blir helt feil. Det er mer fremtidsrettet å rette kravene inn mot nyutdannede lærere, mener KrF-politikeren.

– Er det ikke en kvalitetssikring at også tidligere utdannede faglærere får krav om faglig påfyll og studiepoeng?

– Vi støtter satstingen på etter- og videreutdanning av lærere. Men det er et feil signal å kreve at lærere som har lærerutdanning og lang erfaring fra før, skal tvinges til å ha et visst antall studiepoeng, sier Grøvan.

SVs skolepolitiker Mona Fagerås er ny stortingsrepresentant og mangeårig lærer og rektor. Hun hadde selv blitt rammet av kravet om studiepoeng med tilbakevirkende kraft ved å fortsette som lærer.

– Jeg hadde blitt rammet av dette, ja. Mange lærere vil blir svært glade over et stortingsflertall som fjerner at kravet til studiepoeng får tilbakevirkende kraft, sier Fagerås.

I likhet med både Grøvan (KrF) og Arnstad (Sp) vil hun fremme forslag om å fjerne kravet en av de første dagene etter Stortingets åpning.

Kritisk for små skoler



Fagerås har vært rektor ved de to mindre skolene Opdøl i Vestvågøy og Buksnes i Gravdal. Hun fremhever at mange grendeskoler og skoler med forholdsvis få elever også ville blitt rammet av studiepoeng-kravene.

APs NYE SKOLESJEF: Martin Henriksen har overtatt Trond Giskes rolle som fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Utdanningskomitéen på Stortinget. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

– Disse skolene trenger i all hovedsak allmennlærere som kan undervise i flere fag. Jeg har vært rektor på en skole med 42 elever. Den skolen hadde behov for allmennlærere først og fremst, sier SVs nye skoletalsperson på Stortinget.

Fagerås sier hun har sett tendenser til at erfarne lærere med stor realkompetanse allerede må vike plass i enkelte fag for nyutdannede lærere - på grunn av de nye kravene til studiepoeng.

Fagerås og SV sammen med Sp og KrF er avhengig av at også Arbeiderpartiet går inn for å fjerne kravet om studiepoeng med tilbakevirkende kraft, for at det skal bli flertall for forslagene fra SV, Sp og KrF.

Ap i bevegelse



Partiets fraksjonsleder i Utdanningskomitéen, Martin Henriksen, sier partiet ennå ikke har bestemt seg om saken. Ap stemte for beslutningen om kompetansekrav med tilbakevirkende kraft og dannet flertall sammen med regjeringspartiene og Venstre i 2015.

Nå kan ting ha endret seg, antyder Henriksen.

– Undervisningserfaring bør telle med. Når du har undervist i matematikk i mange år, så er det urimelig at det ikke kan være en del av vurderingen. I det ligger det også at vi åpner for å finne løsninger eller justeringer i saken om kompetansekrav for lærerne som har avsluttet sin utdanning tidligere, sier Henriksen til VG.

Han vil ikke forskuttere helt hva Aps nye stortingsgruppe går inn for. Men vil ta initiativ til en høring på Stortinget om blant annet erfaringene etter to år med de omstridte kravene til utdanningskompetanse med tilbakevirkende kraft.