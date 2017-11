Jentene øker forspranget til guttene – også i samfunnsengasjement

Norske jenter øker forspranget til guttene også innen samfunnsengasjement og demokrati, viser internasjonal undersøkelse.

Fra før er det vel kjent at jentene presterer bedre i de fleste skolefagene. Flest jenter gjennomfører videregående skole. Og flest unge kvinner tar høyere utdanning.

Nå viser det seg at unge jenter også viser økende demokrati-kunnskap og et større samfunnsengasjement enn guttene på samme alder.

Det viser den nye internasjonale demokratiundersøkelsen.

Den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) undersøker kunnskaper om demokratiske og samfunnspolitiske spørsmål hos 14-åringer.

Målet er å finne ut hvordan denne aldersgruppen kjenner til, utøver og forbereder seg på rollen som demokratiske medborgere i dagens og fremtidens samfunn.

Forrige gang undersøkelsen ble gjennomført, var i 2009. Da skåret norske elever høyt på kunnskaper om demokrati og holdninger til demokrati og medborgerskap, og havnet på en 5. plass blant de 37 deltagerlandene.

UNG OG ENGASJERT: Daværende leder i Unge Høyre, Henrik Asheim fotografert på landsmøtet for en del år siden. Nå er Asheim kunnskapsmininister og bekymret for mindre samfunnsengasjement blant gutta. Foto: Kyrre Lien , NTB scanpix

Fra ICCS 2009 til ICCS 2016 er det blant norske elever tendenser til økte kjønnsforskjeller på flere områder. Kunnskapstesten både i 2009 og 2016 viser høyere resultater for jenter sammenlignet med gutter. Selv om det har vært en økning i denne typen kunnskap fra 2009 til 2016 både for gutter og jenter, har jentene økt forspranget i denne perioden.

Norske elever på 5. plass



ICCS viser også at 70 prosent av norske elever på 9. trinn enten er eller har vært med i en eller flere samfunnspolitiske aktiviteter.

Det er flere jenter enn gutter som har vært med i minst én aktivitet (65 prosent gutter mot 75 prosent jenter).

Demokrati-undersøkelsen * Den internasjonale studien ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study) er gjennomført blant ungdomsskoleelever på 9. klassetrinn.

* Målet er å undersøke hvordan 14-åringer både kjenner til, utøver og forberedes til rollen som demokratiske medborgere.

* ICCS gjennomføres i regi av IEA , og i alt deltar 24 land. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2009.

* 6271 norske elever har deltatt i studien. De har svart både på en kunnskapstest og en spørreundersøkelse om holdninger og deltakelse.

* Den norske rapporten Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9. klassinger i Norge er skrevet av forskere ved NOVA i samarbeid med Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen ved HiOA.

* De norske resultatene kan du lese her .

* Den internasjonale rapporten kan du lese her.

(Kilder: ICCS og Kunnskapsdepartementet.)



Den nye undersøkelsen, som ble gjennomført i 2016 og hvor rundt 6.000 elever på 9. trinn fra 148 ungdomsskoler i Norge var med, viser at norske elever har fått mer kunnskap om demokrati side n 2009. Norske elever havner også i 2016 på en 5. plass.

Langt over internasjonalt snitt



– Vi er glade for å se at norske elever har høy kunnskap om demokrati, og at dette har økt siden 2009. Over halvparten av norske 14-åringer er nå på det øverste kunnskapsnivået, og dette er langt over det internasjonale snittet, sier divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Sissel Skillinghaug.

Norge gjør det noe svakere enn de andre nordiske landene, men er etter Sverige det landet i Norden som har hatt størst fremgang. Fra 2009 har imidlertid kjønnsforskjellene i Norge økt. Det bekymrer utdanningsstatsråden.

– Jeg er bekymret over at vi ser økende kjønnsforskjeller når det gjelder elevenes demokratiforståelse. Vi ser en tendens til økende kjønnsforskjeller på flere områder i skolen, og det er bakgrunnen for at regjeringen har satt ned et utvalg som skal se nærmere på akkurat denne problematikken, sier vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Nedgang i sosial ulikhet

Elever med foreldre uten høyere utdanning har svakere kunnskap om demokrati enn elever som har foreldre med høyere utdanning. Slik er det i alle land som deltar i undersøkelsen. Det samme gjelder for elever fra minoritetsspråklige familier. Norge skiller seg imidlertid ut ved at disse forskjellene har minket kraftig fra 2009 til 2016.

– Elever fra minoritetsspråklige familier har hatt langt større fremgang når det gjelder demokratikunnskaper enn andre elever. Det er veldig bra, og viser at vi er på rett vei når det gjelder å utjevne sosiale forskjeller i skolen, sier kunnskapsministeren.

Norske elever oppgir også at de i større grad enn før snakker med foreldre om politikk, samfunnsspørsmål og det som skjer i andre land. Undersøkelsen viser at langt færre 14-åringer enn før får informasjon fra tradisjonelle medier som TV og aviser.