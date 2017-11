Har opprettet avskjedssak mot universitetsprofessor

Universitetet i Stavanger har opprettet avskjedigelses-sak mot professor Nils Rune Langeland (53). Langelands advokat mener det ikke er grunnlag for avskjedigelse.

Ifølge nettstedet Khrono, som følger utdanningssektoren, har ledelsen ved Universitetet i Stavanger forberedt avskjedssak mot historieprofessor Nils Rune Langeland.

Saken skal behandles av styrets ansettelsesutvalg førstkommende torsdag, bekrefter Langelands advokat, Kjell Brygfjeld overfor VG.

– Jeg kan bekrefte at det er en avskjedssak i gang. Denne skal til behandling i ansettelsesutvalget ved universitetet på torsdag. Men vi bestrider at det er grunnlag for noen oppsigelse. Dette er en personalsak som noen ved universitetet har funnet det for godt å slippe ut i mediene, sier Brygfjeld til VG.

Før #metoo



Han sier at avskjedigelsessaken ikke har noe med sommerens medieomtale om grove meldinger og påstått seksuell trakassering fra professorens side å gjøre.

Måneder før den internasjonale #metoo-kampanjen slo innover flere land, Norge inkludert, hadde flere kvinner tatt vare på meldingene fra Langeland og lagt dem ut i sosiale medier.

Blant annet skrev forfatter og samfunnsdebattant Heidi Helene Sveen en historie på sin åpne Facebook-profil om uønsket seksuell oppmerksomhet fra professoren.

Ifølge Khrono dreier avskjedigelsessaken seg også om interne forhold ved universitetet - med påstander om utilbørlig opptreden og trakassering.

Personalsak



Men rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger skriver i en sms at hun ikke kan kommentere personalsaken.

– Jeg kan ikke dessverre ikke kommentere denne saken, skriver hun i en tekstmelding til VG mandag morgen.

Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS har behandlet saken som en personalsak, og opplyste til VG så sendt som i slutten av september at professoren ikke vil miste jobben, men at han ikke skal undervise dette skoleåret.

Instituttleder Odd Magne Bakke sa da han mente universitetet hadde fattet rett beslutning ved å la Langeland fortsette i jobben ved UiS.

– Arbeidsplanen hans for neste år er laget, og han har fått andre arbeidsoppgaver enn undervisning, sa Bakke til VG.

– Avskjed vil bli tatt til retten



Langeland skal ifølge Khrono ha blitt orientert i begynnelsen av oktober i år om at Universitetet i Stavanger ønsker å avskjedige ham. 25.oktober skrev Langelands advokat, Kjell Brygfjeld i et innlegg i Khrono at det ikke var noen Langelandsak ved Universitetet i Stavanger, og reagerte på det han mente var en kampanje mot professoren i Khrono.

– Vi har ingen Weinstein gående løs ved Universitetet i Stavanger, skrev Brygfjeld.

Søndag kveld bekreftet han at det var opprettet en avskjedssak.

– Hei. Du kan sitere meg på at det er en avskjedssak, at det etter min mening åpenbart ikke er grunnlag for avskjed og at en eventuell avskjed vil bli påklaget og tatt til retten, skrev han i en tekstmelding til Khrono.

I slutten av august i år bekreftet rektor Marit Boyesen at professor Langeland ikke skulle undervise mer dette studieåret, men bruke sin tid til forskning. Langeland selv var uenig i dette.

Professoren har vært ansatt ved universitetet i oljebyen siden 2008. Etter det Khrono erfarer skal han ha fått minst tre muntlige advarsler og tre skriftlige fra sin arbeidsgiver siden 2010.