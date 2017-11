Flertall for én time fysisk aktivitet daglig fra 1. til 10. klasse

Et flertall på Stortinget går inn for én time fysisk aktivitet daglig i skolen.

Det viser avgivelsen fra Stortingets helsekomité torsdag. Flertallet i komiteen består av partiene Ap, SV, Sp og KrF.

– Dette er viktig for alle, men spesielt for gutter «med mark i rompa», sier Nicholas Wilkinson i SV til VG.

I flertalls-innstillingen fra komitéen heter det at Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en sak om en ordning som sikrer elevene i barne- og ungdomsskolen minst én times fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.

Bakgrunnen er et forslag fra Sp-representantene Kjersti Toppe i helsekomiteen og Marit Arnstad i utdanningskomiteen for å motvirke inaktivitet og overvekt blant barn og unge.

KJEMPET LENGE: Sps helsepolitiker Kjersti Toppe fotografert i Stortingets vandrehall. Foto: Hallgeir Vågenes , VG





– Det er utrolig gledelig at vi får til dette. Når KrF nå går inn for dette, så har vi et flertall, sier Kjersti Toppe i Senterpartiet til VG.

Hun har sammen med flere fremmet ulike forslag om mer fysisk aktivitet inn i skolehverdagen siden 2003. Men først i dag er det flertall på Stortinget for en daglig time med bevegelse og fysisk aktivitet fra elevene er seks- til de er seksten år gamle.

Flertallet legger opp til at skolene skal ta i bruk etablerte skoletimer og friminutter til den daglige timen i fysisk aktivitet. Men selve innretningen og organiseringen får nå regjeringen i oppdrag å komme tilbake til Stortinget med.

Mot overvekt og inaktivitet

– Blir ikke dette nok en innblanding fra politikere som gjør skolehverdagen enda mer uforutsigbar for lærere og elever?

– Jo, det blir en innblanding som blant andre Utdanningsforbundet ikke er så glad for. Men mange av oss har lenge ment at vi er nødt til å gjøre noe mot inaktivitet og overvekt blant barn og unge. Derfor er dette et viktig tiltak, svarer Toppe.

Wilkinson i SV tror det vil gå greit å kombinere for eksempel naturfag og fysisk aktivitet i én og samme skoletime.

– Forutsetningen er at fysisk aktivitet ikke skal fortrenge eksisterende skoletimer, og det skal holdes innenfor dagens timeplan. Men det må oftere gå an at elevene beveger seg utendørs for eksempel i naturfagtimene. Flere kommuner har allerede innført dette, sier SV-representanten til VG.