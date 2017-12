Barneskole: Jentene skulle sminke seg, mens guttene skulle spille Playstation

En barneskole på Askøy utenfor Bergen inviterte fredag sjetteklassingene til «pink-friday» for jentene og «blue-friday» for guttene.

I et informasjonsinnlegg til foreldrene skriver skolen at jentene i klassen kan ta med seg sminke, pysj og kosebamser, og at de kan flette håret til hverandre. Guttene kan på sin side spille PC-spill, Playstation eller brettspill.

Aktivitetene har blitt møtt med reaksjoner, og skolen så seg nødt til å sende ut informasjon til foreldrene.

– Jeg fikk telefon fra en mor i en av klassene i går, og ble først da kjent med saken. Jeg er også kjent med at det begynte å komme kommentarer på Facebook angående saken, sier rektor ved Erdal barneskole, Pål-Stian Pedersen, til VG.

Tiltak for å styrke bånd

Han forteller at bakgrunnen for opplegget er at 6.-klasse ved skolen tidligere besto av to klasser, men at sosiale og atferdsmessige utfordringer førte til at klassene ble delt i tre.

– Dette var et tiltak for å opprettholde og styrke bånd mellom jenter og gutter som har blitt splittet opp, og tenkt som et positivt engasjement. Jeg ser at det som er skrevet om dette er gjort på en måte som jeg skjønner at noen reagerer på, og det har vi selvfølgelig tatt opp ved skolen i dag. Vi har forsøkt å ta innspill og kritikk til etterretning, forteller Pedersen.

Dette er informasjonen foreldrene fikk:

Han forteller at det også har kommet positive og støttende innspill fra foreldre som mener det er positivt at det skal jobbes med relasjonene.

– Aktivitetene i skrivet var bare en del av det som skulle skje den dagen, men jeg ser at det er klossete formulert. Kritikken er mottatt og vi kommer til å justere det ved neste korsvei.

Lager forventninger til kjønn

Samfunnsviter og forsker på kjønnsroller, kjønnsstereotypier og kjønnstradisjonelle utdanningsvalg, Marianne Løken, mener det er sunt at det blir reagert på ting som dette.

– Når skolen inviterer jenter til aktiviteter med hår og sminke og gutter til Playstation og lek, gir de et inntrykk av at «sånn er jenter» og «sånn er gutter». Det finnes stor variasjon innenfor hver av disse gruppene. Vi har jenter som vil spille Playstation og gutter som vil flette hår, sier Løken.

Forskeren mener at skolen ved å legge opp til kjønnsdelte aktiviteter plasserer jenter og gutter i bås, og bidrar til å skape forventninger til hva det vil si å være jente og gutt.

– Barnas muligheter til å velge snevres inn når de blir plassert i kjønnsstereotypiske båser. Slike kjønnede forventninger kan virke begrensende for begge kjønn, mener Løken og legger til:

– Jeg skjønner at det ikke er vondt ment, men denne type initiativ tenker jeg at skolene må legge bak seg.

«Ulv på melkekartong-krise»

Nestleder i FAU ved Erdal barneskole, Jan Erik Sunde, mener saken er tatt ut av sammenheng.

– Det har ikke kommet noen reaksjoner fra FAU-ledelsen ved skolen. Jeg har ikke direkte innsikt i hva som har skjedd, men av det jeg vet så har barna valgt dette helt selv, uten noen voksne som har presset på. Det handler også litt om hvordan man ønsker og tolke det. Jeg mener dette er litt «ulv på melkekartong-krise», sier Sunde.

