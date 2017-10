19-årig elev: – Nektet å komme ut. Da kom de inn og banket meg der jeg satt

Den 19-årige eleven som skal ha blitt slått med stoler og kosteskaft i klasserommet, forklarte i tingretten hvordan han opplevde volden, truslene og gjengen som oppsøkte ham.

Den mest alvorlige hendelsen skal ha skjedd i et klasserom i en fritime på Etterstad videregående skole i januar i år.

Tre unge menn er tiltalt for å ha angrepet 19-åringen mens flere medelever av ham oppholdt seg i samme klasserom.

Han sa i retten, ifølge NRK at medeleven på 17 år hadde med seg en gruppe gutter han ikke kjente. De krevde at han skulle komme ut.

– Det nektet jeg. Da kom de inn og banket meg der jeg satt, sa 19-åringen i retten.

– Utsatt for slag, spark og «kneing»



Han sier han ikke kjente igjen andre enn medeleven, blant en gruppe på fem eller seks gutter.

I 19-åringens forklaring, kom det frem at han ble bokset i ansiktet og sparket i magen. En gutt skal ha «kneet» ham i hodet syv eller åtte ganger, og bedt ham dra ned buksene for å vise at han hadde baller.

I en tidligere sak i VG om tiltalen, er det beskrevet at angriperne også brukte kosteskaft og stoler fra klasserommet til å slå 19-åringen.

Dette ga offeret flere detaljer om i retten.



Han forklarte at den ene eleven slo ham i kneet med et kosteskaft mens andre løftet opp en stol og slo ham.

19-åringen måtte gi fra seg en mobiltelefon og 200 kroner og love å gi 3000 kroner til dem neste dag.

– Ga etter for å slippe volden



– De sa jeg skulle gi pengene til (medeleven i samme klasse). Jeg sa ja, jeg ville at de skulle slutte å slå, sier 19-åringen, ifølge NRK.

Noen dager før hendelsen i klasserommet like etter skolen startet opp igjen på nyåret i år, fortalte 19-åringen at han ble oppsøkt av en gruppe gutter hjemme.

En av dem skal ha slått ham i ansiktet mens guttene prøvde å omringe ham, forklarte 19-åringen. Han la på sprang fra situasjonen og passerte en mann med en hund. Da 19-åringen skal ha ropt at mannen måtte ringe politiet, snudde guttegjengen, ifølge forklaringen.

En av de tiltalte var elev ved skolen på gjerningstidspunktet for hendelsen i klasserommet i fritimen 3. januar i år, mens de to andre var elever ved Ulsrud videregående skole.

To måneder senere, i mars i år, mener politiet at en av de tiltalte tok tak i hodet til en medelev og dunket hodet hans hardt inn i en murvegg, slik at han fikk hjernerystelse. Denne hendelsen skjedde på Ulsrud videregående, en hendelse tiltalte har erkjent.

– Det var ikke min hensikt at han skulle bli skadd, har han sagt i avhør, ifølge TV2.

Ingen av de tre tiltalte ønsket å forklare seg i retten, og viste til avhørene gjennomført av politiet tidligere.

Ingen av de tre innrømmer å ha noe med den grove hendelsen på Etterstad å gjøre. En av dem skal ha sagt at han ikke en gang vet hvor Etterstad videregående ligger.

– Jeg har aldri vært der. Dette er «bullshit», sier han ifølge forklaringen.

Rundt åtte elever skal ha vært i klasserommet på Etterstad videregående skole og blitt vitne til volden i fritimen midt i skoledagen. I avhør har flere bekreftet hovedtrekkene i forklaringen fra 19-åringen, men gitt mindre presise forklaringer i retten om hendelsene.

Flere av de samme vitnene sier nå at de ikke husker. Eller at de ikke fikk det med seg, ifølge NRK.