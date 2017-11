Skole i Trondheim leier inn vakthold

En ungdomsskole i Trondheim har leid inn vakthold etter en voldshendelse. Ordningen vil fortsette en tid framover, opplyser rektoren.

Adresseavisen har denne uken skrevet om en lærers opplevelse av å komme i fysisk konfrontasjon med en ungdomsskoleelev i begynnelsen av november. En annen skole i Trondheim har hatt en elev samme uke som ble fratatt to kniver etter trusler om vold.

Ved den første skolen har rektoren skrevet i et brev til foreldre og foresatte at ordningen med vakthold «vil fortsette en tid framover».

«Det er fortsatt en del uro i elevmiljøet. Det virker som elevene trenger litt tid på å falle til ro etter alt som har skjedd denne høsten», heter det videre i brevet.

– Vaktene er der for at både elever og lærere skal oppleve at miljøet på skolen er trygt. Lærere kan ikke fysisk vise elever vekk når de kommer inn på et område de er uønsket på, forklarer rektoren til Adressa.

– Vold og trusler er ingen privatsak. Dette er et arbeidsmiljøproblem må tas på alvor. Derfor er det bra å få det fram i lyset, sier Hans Lieng leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.