To av tre er fornøyd med dagens skattenivå

64 prosent av befolkningen vil verken ha skattelette eller -økning. De mener dagens samlede skatte- og avgiftsnivå er passe, ifølge ny meningsmåling.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på vegne av Avisenes Nyhetsbyrå. Av 1.000 spurte mener 21 prosent at dagens nivå er for høyt, og 10 prosent det er for lavt. 6 prosent svarer «vet ikke».

– Dette viser at regjeringens politikk de siste fire årene har vært riktig. Vi har redusert skattene med 25 milliarder, og denne undersøkelsen viser at det blir tatt godt imot av folk der ute, sier finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup.

Målingen viser små forskjeller mellom befolkningsgruppene. Noen flere menn enn kvinner mener nivået er for høyt, det gjør også noen flere i små tettsteder enn i storbyene.

Astrup mener målingen viser at Arbeiderpartiets valgløfte om inntil 15 milliarder i økte skatter ikke appellerer til folk flest.

– Vi var ekstremt dårlige på å kommunisere hva pengene skulle gå til. Og ordet «inntil» forsvant en plass underveis. Folk flest trodde nok at de skulle få skatteskjerpelser med oss, men det hadde de jo ikke fått, sier Ingrid Heggø, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i finanskomiteen.

Målingen ble gjennomført mellom 31. oktober og 6. november. Feilmarginene er på 3,1 prosentpoeng.