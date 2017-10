Skattelistene: Himanshu Gulati er Stortingets ukjente boligmillionær

Himanshu Gulati (29) har gjort det pent på Oslos boligmarked, men har innsett at han ikke er noen suksess som gründer.

Stortingets to aller rikeste holder stand i år også. I skattelistene har Nikolai Astrup (H) en formue på 337.052.700 kroner, mens arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre følger etter med 64.110.368.

I år overrasker imidlertid 3. plassen, som går til 29 år gamle Himanshu Gulati (Frp), som er innvalgt fra Akershus for denne stortingsperioden. Tidligere har han vært statssekretær hos Erna Solberg i flere år, og ledet i sin tid Frps ungdomsparti.

29-åringen er oppført med en formue på 7.679.432 kroner i 2016, en økning på mer enn tre millioner kroner fra året før.

Les også: Dette viser skattelistene egentlig

– Oi, det var ganske overraskende nyheter på formiddagen. Jeg trodde ikke formuen var blitt så stor, sier Gulati til Dagbladet som omtalte saken først.

Til VG ønsker han å moderere inntrykket av at han ikke har koll på egne penger:

– Det kom som en overraskelse i den forstand at det ikke er noe som har endret seg i min situasjon. At formuen er blitt så stor har mer å gjøre med hvordan ligningen fungerer enn noe annet. Jeg har ikke endret på noen vaner, for å si det sånn, sier han.

Ingen luksusvaner



Så det blir ikke så mye gåselever og kaviar om dagen?

– Nei, det kan jeg avkrefte.

Stortingsrepresentanten sier det er nedbetaling av lån, pluss forskudd på arv, som har gjort at formuen økte.

Boliginvesteringer la imidlertid grunnlaget:

– Jeg kjøpte min første leilighet i Oslo da jeg var 18, og har kjøpt et par utleiehybler etter det. Jeg har blitt med på den største veksten, men nå er det på vei ned igjen, så det svinger jo, sier Gulati.

Les også: Erna doblet formuen

Mislykket gründer



I tillegg til boliger eier stortingsrepresentanten også 100 prosent av aksjene i selskapet Shizzle AS. Denne investeringen har ikke gitt like stor avkastning som boligene, og har et driftsresultat på minus 3000 kroner i 2016.

– Jeg ønsket å bli gründer før jeg kom inn i politikken, så da denne app-ideen dukket opp valgte jeg å investere litt penger i det. Det har ikke gått så bra, så ideen legges trolig på is, forklarer Gulati.

Frp-politikeren bedyrer at han støtter privat initiativ, og sier det var gründer han ville bli før han ble politiker. Å kombinere begge var imidlertid vanskelig.

– For meg er det nok politikk som blir fokus, sier han.

Se inntekt og formue for resten av Stortinget her: