Nye tall: Oljeinntektene stuper

Oljepengene renner ikke lenger inn i statskassen i strie strømmer. Skatteinntektene fra oljesektoren stupte med 32 milliarder kroner i fjor. Fallet er nærmere 40 prosent fra året før.

Skatteinntektene falt fra 85,6 milliarder kroner i 2015, til 53,5 milliarder kroner i fjor, ifølge tall som Skatteetaten la fram fredag.

Til sammenligning: I toppåret 2008 betalte oljeselskapene inn 300 milliarder kroner i skatt til statskassen. I en pressemelding fredag forklarer Skatteetaten at fallet i skatteinntekter i hovedsak skyldes fallende olje- og gasspriser.

Men samtidig er det stadig færre av oljeselskapene som i det hele tatt betaler skatt: Listen viser at bare 17 av 71 selskaper som opererer under skattereglene for oljeselskaper, betalte inn skatt i fjor.

Fikk penger tilbake



Samtidig fikk 37 oljeselskaper som gikk med underskudd i fjor, utbetalt 7,7 milliarder kroner i såkalt leterefusjon. Ytterrligere fem selskaper som la ned eller solgte sin virksomhet i Nordjøern, utbetalt 6,9 milliarder kroner.

– Staten taper enorme skatteinntekter gjennom refusjonsordningen. Det er hinsides enhver fornuft at selskaper med enorme overskridelser på sine utbygginger, skal få penger utbetalt, sier Bellona-leder Frederic Hauge til VG.

Bellona har i en årrekke kritisert skatterefusjonsordningen.

Klaget til ESA



Organisasjonen har klaget Norge inn for ESA, EØS-avtalens overvåkningsorgan, for å få ordningen stemplet som ulovlig statsstøtte.

ESA vil i løpet av 2018 avgjøre om åpner en formell undersøkelse eller lukker klagesaken.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har tidligere sagt at hun ikke ser behov for å gå gjennom skattereglene for oljenæringen.

Les også: Eksperter ba Erna vurdere oljeskatten

Goliat-eier fikk utbetalt skatt



Bellonas beste eksempel på hvordan overskridelser veltes over på norske skattebetalere er oljeselskapet Eni, som er operatør og medeier på Goliat-feltet i Barentshavet. Eni har meldt ay utbyggingen vil koste 50 milliarder kroner, og ikke 30 milliarder som var det opprinnelige anslaget.

– Eni viser hvorfor Bellona mener at skattesystemet er hinsides enhver fornuft, sier Hauge til VG.

– Eni betalte milliarder i skatt i årene frem mot 2014. Men fra og med 2015 da skandaleprosjektet Goliat kom i produksjon, har tvert imot mottatt skatterefusjoner på opp mot en halv milliard, legger han til.

I fjor fikk Eni utbetalt 237 milliarder kroner i skatterefusjon. I 2015 var tallet 245,8 millioner, ifølge tallene fra Skatteetaten.

Avdelingsdirektør Heidi Golimo Simonsen i Skatteetaten sier at de ikke kan kommentere enkeltselskapers skatteposisjon.

Les også: Goliat hjalp Eni til å bli nullskatteyter