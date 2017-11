I strupen på sitt eget Ap

Leder i NHOs største forbund, Stein Lier-Hansen, i Norsk Industri sier at hans eget Ap risikerer å tape enda flere velgere i industrien.

– I valgkampen ga sentrale politikere klarsignal til at vi må fjerne eiendomsskatten på maskiner, som rammer vår industri. Jeg har fanget opp signaler om at det er krefter i partiet, blant andre Trond Giske, som er i ferd med å revurdere dette, sier Lier-Hansen, som selv har bakgrunn som Ap-politiker.

– Gode signaler fra Sp og Venstre



– Jeg forstår det slik at saken ligger an til å komme opp på sentralstyremøtet i Ap mandag. Jeg vil på det sterkeste advare Ap mot å stå i veien for å fjerne denne industrifiendtlige skatten. Hvis Ap vil fortsette å tape stemmer blant de ansatte i industrien, så får de ture frem. Ap har mistet mange velgere blant de industriansatte, men det er mulig å tape enda flere og de vil gjøre det, hvis de ikke blir med på å fjerne denne skatten, sier Lier-Hansen.

– Hva er argumentene som brukes for å beholde den?

– For at kommunene ikke skal få redusert sine inntekter: Eiendomsskatten er kommunal. Vi er glad for at regjeringen har foreslått å fjerne den og jeg må jo si at jeg vil bli overrasket hvis Ap legger seg på en industrifiendtlig linje.

Han sier det ligger an til flertall for å fjerne den uavhengig av Ap.

– Ja, signalene fra blant annet Sp og Venstre er gode. Venstre går for en mellomløsning, som vi ikke har noe imot, sier han:

– Venstre vil gjøre unntak for monstermaster og trafostasjoner, som også rammes av denne skatten. Det er helt greit for oss at de kommunene som har inntekter fra virksomheten rundt monstermaster, blir beholdt. Det viktige for oss er at industrien ikke rammes, sier Lier-Hansen.

– Hvor mye er din gamle pc verdt?



Han fremholder at det er store industrikonsern som Borregaard som rammes.

– Det dreier seg om store utgifter som vår industri blir belastet med. Et annet problem med den, er at det er umulig å beregne verdien av maskiner. Hvor mye er din gamle pc verdt? Vi har vunnet frem i flere dommer, hvor verdiene er blitt justert ned.

Det er eiendomsskatten på såkalte verk og bruk som denne saken gjelder. Det er blant annet maskiner på fabrikker, sagbruk, møllebruk, skipsverft, gruver, steinbrudd, fiskevær, lenser, utbygde vannfall, demningsverk, losse- og lasteplasser og lignende arbeids- og driftssteder.

Bakgrunn fra Ap



Lier-Hansen sier det kun gjelder maskiner.

– Både vi og industrien aksepterer skatt på arealbeslag og bygninger. Hvis alle næringer pålegges det samme kan kommunene sikres nødvendige inntekter. Problemet er at det nå er den mest konkurranseutsatte næringen som må ta hele regningen.

– Hva er arealbeslag?

– Det er de arealene som brukes til bygninger og annen infrastruktur og som dermed er brukt av industrien eller andre næringer, for eksempel store kjøpesentre med tilhørende parkeringsplasser.

Lier-Hansen har bakgrunn fra Arbeiderpartiet, hvor han blant annet har vært statssekretær.

– Er til å leve med



Nestleder Trond Giske i Ap sier eiendomsskatten på maskiner er til å leve med for industrien.

– Å si at den skatten er avgjørende for norsk privat næringsliv, er en overdrivelse. De har levd med den i flere tiår og får nå redusert selskapsskatten: Eiendomsskatten på maskiner er til å leve med, sier Giske.

Han sier de ønsker å bredere vurdering.

– Vi har vedtatt at et lovutvalg skal se på hvordan eiendomsskatten skal utformes i fremtiden. Vi mener regjeringen har levert et hastverksarbeid og det kan se ut som om de ikke har flertall for sine forslag, da KrF har gitt signaler om at de er imot, sier Giske.

Han sier det er flere hensyn som må ivaretas.

– Kommunene skal ha inntekter og vi snakker om rundt en milliard kroner. Mye av dette kommer fra staten: Statoil, Hydro og Statnett er store eiere som betaler kommuneskatt på maskiner. Det vil ikke være lett, eksempelvis å få kommunene med å lage kraftgater i naturen, hvis de ikke får noe for den belastningen det utgjør. Vi er forskrift enig i at grønne datasentraler ikke skal betale slik skatt, sier Giske.