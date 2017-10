Erna Solberg doblet formuen

Høyres statsråder tjener fortsatt bedre enn sine Frp-kolleger.

I skattelistene for 2016 ligger statsminister Erna Solberg fremdeles best an, men gikk ned drøye 20.000 fra året før.

Til gjengjeld har statsministeren doblet formuen, fra 2.054.896 i 2015, til 4.015.790 året etter.

Les også: Dette viser skattelistene egentlig

Høyre tjener fortsatt best

Ser man på de 19 som faktisk var statsråder i 2016, var snittinntekten 1.137.228 kroner.

Dette inkluderer både Anders Anundsen (Frp) og Tord Lien (Frp), som var justis- og oljeministre helt til tampen av året.

Høyres statsråder tjente i gjennomsnitt litt bedre enn sine kolleger, med 1.160.827 i snitt, mot Frp-statsrådenes 1.104.780.

Les også: Dette tjente Norges største idrettsstjerner i 2016

Nye fjes

Per-Willy Amundsen (Frp) og Terje Søviknes (Frp), tok over henholdsvis justis- og oljedepartementet, og inntekten deres i 2016 reflekterer ikke hva en statsråd tjener.

På listen finner kommer også kunnskapsminister-vikar Henrik Asheim, og Marit Berger Røsland – den nye EØS- og EU-ministeren.

De to Høyre-politikerne var henholdsvis stortingsrepresentant og statssekretær i fjor.

Fortsatt på topp



Etter et par år som nummer to i regjeringen, vippet statsminister Erna Solberg sin daværende utenriksminister Børge Brende, ned fra inntektstoppen i fjor. Da hadde Brendes etterlønn og pensjon fra World Economic Forum tatt slutt.

Årene før det hadde han 4,7 og 2,6 millioner i inntekt. Nå skal han tilbake til World Economic Forum, der det er uklart hva han vil tjene. Ettersom han slipper karantene kan han begynne med en gang, men går da glipp av den lukrative etterlønnen på rundt 650.000.