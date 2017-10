Ida ute av «Skal vi danse»

Selv om hun fikk flest stemmer av dommerne, og den eneste 10-eren i kveld, røk Ida ut av dansekonkurransen.

I kveld var det gjennomført Halloween-stemning i studio da de fem gjenværende danserne inntok parketten for paso, wienervals, tango eller vals.

I tillegg måtte de igjennom en «jiveathon» – en utslagskonkurranse der alle parene konkurrerte i jive samtidig.

Jorun Stiansen (33) og dansepartner Fredric Brunberg (31), og Ida Gran-Jansen (29) og dansepartner Benjamin Jayakoddy (22) havnet i duell. Til slutt ble det klart at Ida røk ut. På scenen måtte hun tørke noen tårer.

– Det suger jo skikkelig. Jeg har hundre prosent ikke lyst til å være ute av det. Det er veldig rart og følelsesladet, sier Ida til VG.

Cengiz Al (20), Helene Olafsen (27), Jorunn Stiansen (33), Grunde Myhrer (21) er altså de gjenværende danserne i konkurransen.



– Jeg røk ut med flagget på toppp

Selv om Ida og Benjamin havnet i duellen i kvenld, og til slutt røk ut, var de paret som fikk den eneste 10-eren. Det fikk de for sin strenge paso, der Ida hadde kledt seg ut som død brud. Paret fikk flest dommerpoeng i første rundte, med en score på 35, og etter å kommet på andre plass i jiveathon hadde de fortsatt høyeste score med 38 poeng.

– Jeg visste jo på forhånd at alt kan skje. Nå skal jeg ta meg ei lita ferie, ler Ida.

Hun forteller hvor glad hun er for alt hun har lært gjennom de ukene hun har vært med i konkurransen, alle de gode vennene hun har fått, og forteller om hvor stor pris hun setter på dansepartneren Benjamin som har lært henne så mye.

– Det er helt jævlig å ryke ut, men jeg er glad jeg røk ut med flagget på topp – det kan jeg være stolt av. Det er ikke sånn at jeg tenker at jeg burde gjort noe annerledes.

IKKE MED VIDERE: Ida fikk ros for dansen, men kom ikke videre til kvartsfinalen. Foto: Thomas Reisæter/tv2

Ida er veldig fornøyd med pasoen, over å ha fått den eneste 10-eren av dommerne i kveld.

– Ja, jeg er kjempefornøyd. Jeg er superglad for at jeg har blitt med på dette. Det som er sprøtt er at jeg ikke får være med neste gang.

Cengiz Al (20) og dansepartner Mai Mentzoni (25) stakk av med seieren i jiveathon og fikk derfor 5 ekstrapoeng som de kunne legge til sine 32 dommerpoeng.

De landet dermed til sammen på en klar andreplass med 37 poeng. SKAM-stjernen hadde kledd seg ut som Legolas, og de to gjennomførte en engelsk vals i en fantasy-inspirert alvestil til stor applaus fra publikum.

LEGOLAS: SKAM-stjernen hadde kledd seg ut som alv for sin engelske vals Foto: Thomas Reisæter/tv2

Cengiz kunne røpe at han er en stor fantasy-fan. For å stresse ned i hverdagen går han rundt med en styllestav han fikk i 20-årsgave, en replika av oldstaven fra Harry Potter-serien.

Skremt av klovn

Snowboarder Helene Olafsen (27) og dansepartneren Jørgen Nilsen (27) satset også på paso, inspirert av filmen The Black Swan. De endte opp på 32 poeng, og karret til seg et ekstrapoeng i jiveathon.

– Dansen skal være mørk, mystisk og kraftfull, forklarte Olafsen under sendingen før hun trådte ut på dansegulvet.

Jorun og dansepartner Fredric fikk ingen ektrapoeng for jiven. De danset en wienervals i mumiestil, og endte opp med kveldens laveste dommerscore på 27 poeng, selv om dommerne understreket at det var den kuleste wienervalsen de hadde sett. Den av nemlig litt for hoppete. Seerne så ut til å ha satt pris på den gjennomførte mumie-stilen, og stemte den tidligere Idol-vinneren videre fra duellen i kveld.

SVATT TIL: Jorunn måtte slippe ut et lite skrik da hun ble overrasket av sin største skrekk, en klovn, midt på scenen. Foto: Thomas Reisæter/tv2

Grunde Myhrer (21) og dansepartner Ewa Trela (38) klarte heller ikke å karre til seg noen ekstrapoeng i jiveathon. Grunde kjørte vampystil, og satset på en tango lørdag. Tross litt heng i høyrearmen endte han opp med å få 32 poeng, og han ble også stemt videre til kvartsvinalen av seerne.

