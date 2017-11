Siv Jensen: – Christine Meyer har ikke min tillit

SSB-sjef Christine Meyer kom med krass kritikk mot Finansdepartementet fredag. Siv Jensen svarer at hun ikke har tillit til Meyer.

– Det er min vurdering at SSBs administrerende direktør ikke har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen gjennom denne prosessen, heller ikke med møtene med meg. Christine Meyer ble i går kjent med at hun ikke har min tillit, sier Jensen på en pressekonferanse.

Hun opplyser om at omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold og at omdømmet til SSB må bygges opp igjen.

– Bør vurdere nøye

Det har stormet rundt SSB-sjefen Christine Meyer etter at hun iverksatte en kontroversiell omorganisering av byråets forskningsavdeling, som har blitt kritisert fra flere hold.

Meyer sa tidligere i dag at hun ikke skal være avhengig av finansministerens politiske tillit.

– Nå har jeg meddelt henne at hun ikke har min tillit. Det mener jeg at hun bør vurdere nøye, sier Jensen.

Bakgrunnen for SSB-striden: Meyer avviser politiske føringer for forskning

Et planlagt møte mellom finansministeren og Meyer fredag ble ikke noe av, da sistnevnte ønsket å ha med seg advokat, noe Jensen ikke ville tillate.

– Mine etatsledere står fritt til å ha med seg rådgivere fra egen organisasjon i møtene med meg, men å ha med seg en ekstern advokat, det er noe annet. Meyer og hennes advokat hadde i stedet et kort møte med embetsverket, sier Siv Jensen på pressekonferansen.

Meyer skyldte på Jensen

Etter det avsluttede møtet i morgentimene i dag kom Meyer med krass kritikk av Finansdepartementet på en pressekonferanse.

– Med de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit, sa Meyer.

På et spørsmål hun fikk om hvem som har skylden for krisen SSB har havnet i, svarte Meyer med å kritisere eieren, som er Finansdepartementet, for å ikke ha støttet SSB i saken.

Hun sa at hun har opplevd et politisk press på innvandringsfeltet, etter at SSB har blitt anklaget for å ha trenert en innvandringsrapport.

Fått med deg? Her er de ukjente styrereferatene som ødela tilliten til Meyer.

Skal i ekstraordinært styremøte

Meyer er innkalt til styremøte i SSB fredag klokken 15 etter et brev fra finansdepartementet. Det bekrefter styreleder Morten Reymert overfor VG. DN, som først omtalte dette, kaller det et ekstraordinært hastemøte.

– Det som har skjedd de siste ukene har vært uheldig for Statistisk sentralbyrå. Det må tas grep for å sikre at SSB har den tilliten det trenger i samfunnet, sier Reymert til VG om møtet.