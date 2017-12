På selveste julaften rykket politiet i Nordland ut til en hyrdestund som hadde gått over styr.

Det var en rolig natt til første juledag for politiet i Nordland. Det ble bare to utrykninger natten gjennom, men den ene var av det litt uavanlige slaget.

Et par i Helgeland som skulle kose seg litt ekstra hadde lenket seg fast med håndjern.

– De hadde krydret hyrdestunden litt utenom det vanlige, men glemt hvor de hadde gjort av nøkkelen, forteller han til Avisa Nordland, som først omtalte saken.

Ikke alene: Brukte håndjern under samleie – måtte få politihjelp

Litt beskjemmet ønsket de tilbud om en universalnøkkel fra politiet.

– Om det var en julegave som skulle testes ut, det vet jeg ikke, men vi hadde iallfall en nøkkel som passet, sier operasjonsleder Mads Bernhoft i Politiet i Nordland til VG.

Paret satt lenket sammen i et kvarter fra politiet mottok telefonen om hjelp, men Berhoft forteller at han ikke aner hvor lenge de satt fast før de bestemte seg for å ringe.

2006: Politiet advarer mot privat bruk av håndjern

Ifølge Bernhoft er dette ikke første gang politiet har vært nødt til å bistå et par som har lenket seg fast og har følgene tips å komme med:

– Dersom man har lyst til å bruke håndjern i senga er det lurt å forberede seg først sånn at man vet hvor alle sakene er, så man kommer løs.