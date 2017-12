Jarle (44) bruker Facebook i jakten på kjærligheten

Gjerdølen Jarle er ikke som andre single menn på landet som jakter på kjærligheten. Nå håper han på kjæreste i julegave.

Jarle Valle fra Gjerstad i Vest-Agder er ordentlig lei av å være singel. Men 44-åringen har ikke bondegård så han kan ikke være med i «Jakten på kjærligheten».

Men den initiativrike og kjærestesultne karen som har vært singel i fem år, visste råd. Søndag tok han Facebook fatt, og la ut et digitalt frierbrev i søken på kjærligheten.

– Før toget passerer perrongen, som han selv sier.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

Hadde forsøkt alt annet

Den ærlige «kjæreste-søknaden» åpner slik:

KJÆRESTE SØKES

Mitt navn er Jarle Valle, 44 år og singel. Med fare for å virke desperat, går jeg likevel til det skrittet å ber mine venner på facebook om litt drahjelp til å finne meg en potensiell kjæreste, før toget passerer perrongen for godt, og jeg blir for sær.

En av dere jeg kjenner, må da kjenne noen som kjenner noen, som også har forsøkt alt fra støyende diskoteker, brune puber, til mer sofabaserte sjekkemetoder som møteplassen og tinder uten å finne lykken. Noen stikkord om meg selv (muligens litt inhabil her: Snill, utadvendt, reflektert, veldig ærlig, passe sporty, og ganske ryddig (litt petimeter vil nok noen si).

– Hvordan kom du på dette påfunnet?

– Jeg har prøvd alt annet. Nettdating, turer på byen, men jeg føler ikke at jeg har funnet tonen med noen av dem jeg har møtt, sier han ærlig.

Da tenkte han at det kunne være lurt å prøve sin egen "Jakten på kjærligheten".

Overveldende respons

– Hvordan har responsen vært?

– Dette er helt surrealistisk. Jeg har fått minst 100 kommentarer på innlegget. I tillegg har jeg fått over 650 likes og nesten like mange delinger på Facebook og Messenger.

Jarle hadde aldri forestilt seg en slik respons.

– Jeg hadde bare tenkt å lage en liten notis på Facebook, og hadde kanskje håpet på at 10-15 ville dele det, sier han.

Han så ikke for seg at «halve helga» ville gå med til å skrive

– Jeg la ut innlegget klokka sju på kvelden lørdag, og deretter ble jeg sittende oppe til halv tre på natta for å svare på kommentarer og henvendelser. Jeg har skrevet en hyggelig melding til alle. I dag har jeg også sittet hele dagen på telefonen med dette.

Saken fortsetter under Jarles utradisjonelle Facebook-annonse

FACEBOOK: Jarle Valle har fått veldig stfor respons på sin kjærlighetssøknad. Faksimile: FACEBOOK

Jarle har inntil nå bodd i et hus på Valle øverst i Gjerstad, men dette har han nå og er på leilighetsjakt i Gjerstad eller Brokelandsheia.

Til daglig jobber han som medarbeider i Teamtec i Gjerstad.

Har noen navn på blokka

– Er det noen som har tatt kontakt som du har lagt spesiell merke til?

– Ja, svarer han kjapt, og legger til:

– Jeg har noen navn på blokka som jeg har veldig lyst til å ta kontakt med.

– Du sier jo mye om deg selv i «søknaden», men du sier ikke noe om hvordan du vil at hun skal være?

– Jeg leter vel etter de samme egenskapene og interessene jeg har. Jeg savner noen å dele opplevelser med, men jeg har ingen spesielle preferanser når det gjelder hvordan hun skal være. Det er mange jeg kunne falle for, men det er viktig at hun er seg selv og er snill og grei.

– Når håper du å få deg kjæreste?

– Nei, det tar jo tid å komme igjennom henvendelsene. Men, det hadde jo vært en fin julegave med ny kjæreste, sier han, og er spent på hvem han skal dele fine opplevelser med neste år...