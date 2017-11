Sex-anklaget sportsprofil fikk fornyet kontrakt

Sportsprofilen som var anklaget for grov sex-trakassering fikk fornyet kontrakt av TV 2.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen har de siste dagene fått krass kritikk for sin håndtering av spesielt en av trakasseringssakene som nå rulles opp i TV Sporten. I nærmere halvannet år satt sportsredaktøren på opplysninger om at en av avdelingens profiler skulle ha trakassert flere kvinnelige medarbeidere før profilen til slutt mistet jobben.

Nå kan VG fortelle at sportsredaktøren hadde mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til sportsprofilen allerede før mannens kontrakt ble fornyet.

Ny kontrakt



Samme dag som den nye kontrakten ble offentliggjort inviterte sportsredaktøren en av de berørte kvinnene til en samtale, der han opplyste at det var iferd med å bli inngått ny kontrakt med sportsprofilen.

I denne samtalen fikk han beskrevet flere grove episoder sportsprofilen hadde vært involvert i. Likevel ble fornyelsen av kontrakten gjennomført.

Kvinnen som varslet om den grove trakasseringen bekrefter overfor VG at Jansen Hagen i det samme møtet der hun varslet om trakasseringen informerte henne om at de vurderte å forlenge kontrakten med sportsprofilen.

VG har vært i kontakt med en annen kvinne som bekrefter at hun også ble seksuelt trakassert av sportsprofilen før den nye kontrakten ble inngått. VG kjenner til at også hennes sak ble varslet om i møtet som fant sted den samme dagen kontrakten ble inngått. Kvinnen ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Et drøyt år etter denne samtalen fikk sportsprofilen sparken. Vegard Jansen Hagen gikk denne uken ut og beklaget offentlig at han brukte for lang tid på å reagere, men sa ingenting om at kontrakten ble fornyet etter at det hadde kommet flere bekymringsmeldinger.

Tidligere komunikasjonsdirektør Rune Indrøy i TV 2 hevder det først var da kvinnen tok direkte kontakt med ham, at det ble tatt grep for å rydde opp. Da hadde det gått nærmere halvannet år siden sportsredaktøren først ble varslet

Overtallig

Tre år etter at sportsprofilen mistet jobben iverksatte TV 2 en omfattende nedbemanning. Rune Indrøy, bekrefter overfor VG at han i forbindelse med denne prosessen ble kontaktet av en av dem som tidligere hadde varslet om trakassering fra sportsprofilen. I samtalen fortalte kvinnen at hun hadde fått beskjed om at hun blant dem som var satt på listen over overtallige.

– Jeg fikk sjokk. Jeg måtte spørre henne to ganger om det virkelig var sant, sier Indrøy, som onsdag gikk ut med krass kritikk av sportsredaktør Vegard Jansen Hagens håndtering av den alvorlige varslersaken.

– Min neste tanke var at TV 2-sjef Olav Sandnes umulig kunne kjenne til forhistorien, de grove sexovergrepene og håndteringen fra ledelsen på Sporten, sier Indrøy.

Varslet TV 2-sjef



Den tidligere kommunikasjonsdirektøren tok deretter kontakt med Sandnes, og orienterte om forhistorien i saken. Samtidig ba han ledelsen vurdere kvinnens sak på nytt.

Tidligere TV 2-direktør om Jansen Hagens forklaring: Delvis løgnaktig

Etter denne samtalen hørte han ikke noe mer fra TV 2s toppsjef.

VG er kjent med at kvinnen før oppsigelsen fikk tilbud om en annen stilling, men hun avviste tilbudet.

Senere ble Indrøy kontaktet av kvinnens advokat. Ifølge Indrøy sa han seg villig til å vitne i en eventuell rettssak.

– Jeg ble nok en gang veldig overrasket. I samme øyeblikk visste jeg at saken ikke ville havne i retten. Den ville ikke tåle dagens lys. Jeg måtte som vitne ha fortalt hele historien fra A til Å, inkludert håndteringen fra TV 2s side. Det ville ha vært veldig skadelig for TV 2 og eieren Egmont sier Indrøy til VG.

Ville vitne



Han kontaktet Sandnes på nytt, og varslet om at han trolig ville bli stevnet som vitne i tingretten. Ifølge Indrøy skal Sandnes ha takket kort for orienteringen. Deretter hørte ikke den tidligere kommunikasjonssjefen mer fra sin tidligere arbeidsgiver.

Det ble senere inngått et forlik mellom kvinnen og TV 2.

– Det er etter denne saken dokumentert at kvinner i TV 2 som varsler om seksuelle overgrep risikerer å bli sparket. Det burde være en kraftig tankevekker, sier Indrøy til VG.

Slik svarer TV 2



Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand svarer slik på vegne av TV 2.

– Siden vi aktivt ønsker å senke terskelen og oppfordrer alle til å melde fra om både gamle og eventuelt nye saker, er det naturlig at det kommer mange henvendelser fra media. Av hensyn til de personene det gjelder og ikke minst arbeidslivets lover og regler, kan vi ikke snakke om enkeltsaker og personalsaker. Selv om disse sakene og det som skjer nå har en helt spesiell ramme, kan vi rett og slett ikke hoppe bukk over spillereglene.

– På generelt grunnlag kan jeg si at nedbemanningen TV 2 gjennomførte i fjor, ble gjennomført i tråd med de lover og regler vi skal følge i slike saker. Det vil si at både kompetanse, ansiennitet og eventuelle sosiale forhold inngikk i totalvurderingen av hvem som var overtallige. Et eventuelt varsel om kritikkverdige forhold vil selvfølgelig ikke spille negativt inn i en slik vurdering.

– Rune Indrøy har siden høsten 2015 jobbet ved Universitetet i Bergen. Han har naturligvis ikke tilstrekkelig kjennskap eller forutsetninger for å uttale seg om interne forhold og vurderinger i TV 2, spesielt i slike saker.



Utfordrer Egmont



Kvinnen som varslet om trakasseringen, og som senere mistet jobben, ønsker ikke å kommentere saken.

Indrøy utfordrer også styreleder Hans Carstensen i TV 2:

– TV 2s eierselskap Egmont har som en av sine kjerneverdier etikk og moral. Det er verdt å spørre om det er i tråd med selskapets etiske regelverk å si opp en ung kvinnelig medarbeider som har vært utsatt for, og som har varslet om, grove seksuelle overgrep, sier Indrøy.