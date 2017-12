Se opp - meteorsverm på vei!

De kommende dagene suser en meteorsverm inn over vår nattehimmel. Er du veldig heldig, kan du få se opp mot 120 stjerneskudd i timen.

Meteorsvermen Geminidene kommer hvert år, men i år ligger det an til svært gode observasjonsforhold på grunn av lite månelys. Den største aktiviteten er ventet rundt klokken 07.30 torsdag morgen, men allerede fra onsdag kveld øker sjansene for å se stjerneskudd.

De kan ses fra hele landet og med det blotte øye, men forsøk å finne et sted der lys fra bebyggelse ikke ødelegger nattehimmelen.

Ut i natten

Det spesielle fenomenet får entusiaster over hele landet til å trekke ut i nattemørket. Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og science-fiction-forfatter og vitenskapsformidler Anne Mette Sannes forklarer hva som skjer:

– Årsaken til at vi får se Geminide-svermen er at jorden passerer gjennom de tetteste delene av støvbåndet fra asteroiden 3200 Phaethon. Støv og sandkorn kommer inn i atmosfæren med 127.000 kilometer i timen og brenner opp på grunn av varmen fra luftmotstanden.

3200 Phaethon

Solforsker Pål Brekke opplyser at forhistorien til 3200 Phaethon er ukjent, men at mange ser på den som en «utdødd» komet som har mistet sin is og frosne gasser etter for mange hete passeringer rundt sola.

– Geminidene dukket for første gang opp i 1862, mens 3200 Phaethon, kilden til svermen, ble oppdaget så seint som i 1983, sier han.

– Aktiviteten til meteorsvermene varierer fra år til år, og det er ofte en komplisert affære å forutsi hvor flott en sverm vil bli. Forhold som vær, månefase og lokal lysforurensing har dessuten svært mye å si for synligheten. Jo mørkere nattehimmel, desto bedre.

Svermene kan sees fra hele landet og observeres med det blotte øye, ikke kikkert, sier Brekke.