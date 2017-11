Savnet syvåring funnet død i Askim

En syv år gammel gutt var savnet etter at han ikke kom hjem etter skolen tirsdag ettermiddag. Natt til onsdag ble han funnet død.

– Han ble funnet død i parkdammen i nærheten av skolen for en drøy halvtime siden. De pårørende er varslet, og blir nå tatt hånd om, sier politiadvokat Mathias Emil Hager til VG ved 00.45-tiden.

Han forteller at det var mannskaper som observerte gutten i vannet, og at han allerede var død da han ble hentet opp.

– Alle saker av denne typen vil bli etterforsket for å finne ut av hva som har skjedd, så vi behandler saken som en såkalt undersøkelsessak, sier Hager.

Gutten går på Askimbyen skole i Askim sentrum, skriver NTB.

– Klokken 16 var skolen ferdig. Gutten skulle bli hentet av et familiemedlem, men ønsket i stedet å gå hjem selv, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas ved Øst politidistrikt til VG.

Gutten er rundt 125 centimeter høy og er kledd i blå vinterjakke, jeans, blå vintersko, svarte hansker og muligens en grå lue, opplyser politiet. Han er av somalisk opprinnelse.

Politiet får bistand av Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder og en rekke frivillige i søket. Et politihelikopter er også på vei til området.

– Det er dessverre ikke noe nytt, men søket pågår med uforminsket styrke inn i natten. Vi har ingen konkrete ledetråder, så vi jobber oss utover fra der han sist ble sett, sier operasjonsleder Pål-André Thorsby til VG like før midnatt.

SØKER: Dykkere lette natt til onsdag etter gutten i et vann i nærheten av skolen.

– Vi har fått veldig mange tips, men flere av de er sprikende, så vi mener fortsatt at den siste sikre observasjonen av gutten er utenfor skolen, sier han.

På Twitter oppfordrer politiet folk i Askim sentrum og litt utenfor sentrumsområdene om å sjekke sine egne eiendommer, for eksempel ulåste boder og fellesarealer. Like før midnatt undersøker dykkere et lite vann i Askimparken.

– Det er ingenting som tilsier at han skal være der, men vi må sjekke det ut på grunn av nærheten til der han sist ble sett, sier operasjonslederen.