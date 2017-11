SAS-nettside får stryk

Nettsiden Sas.no leverer ikke på 20 av 28 kontrollerte punkter i tilsynsrapport.

Har du irritert det over at den nye nettsiden til SAS er kronglete?

Tilsynet for universell utforming av IKT fastslår at måten den er utformet på, gjør at mange opplever den som vanskelig å bruke.

DIFI: Leder av Tilsynet for universell utforming av IKT, Malin Rygg.

Tilsynsrapporten avdekker 20 forskriftsbrudd. Les hele rapporten her

– Det mest alvorlige er den samlede mengden brudd, at det er funnet så mange brudd på så mange forskjellige nivåer, sier leder av Tilsynet for universell utforming av IKT, Malin Rygg.

– Er nettsiden diskriminerende?

– Vi tar ikke stilling til om enkeltpersoner blir diskriminert. Men per definisjon skal alle nettsider følge krav til universell utforming. Derfor er det brudd på diskrimineringslovgivningen ikke å følge forskriften, sier Rygg.

Forskriften er der for å ivareta ulike grupper. Men der er ikke bare forbrukere med redusert syn eller nedsatt motorikk som har problemer med nettsiden til SAS.

– Også andre kan ha problemer med denne siden, for eksempel hvis de er litt stresset når de skal bestille flybillett, sier Rygg.

Mange har klaget

Da DIFI sjekket SAS-siden i sommer var det i utgangspunktet et ordinært tilsyn.

Likevel legger ikke Rygg skjul på at de også har mottatt mange meldinger fra brukere som har opplevd problemer med siden.

Mange SAS-kunder har også kanalisert sin frustrasjon direkte til flyselskapet.

SAS: Informasjonssjef Knut_Morten Johansen.

– Vi har fått mange berettigede klager, medgir informasjonssjef i SAS, Knut-Morten Johansen.

– I april-mai byttet vi til en ny IT-plattform som skal danne grunnlaget for et stort antall nye digitale løsninger fremover. Men det viste seg å være en omfattende og krevende øvelse for et selskap som er så stort som SAS. Det er ingen unnskyldning, men en forklaring, på hvorfor nettstedet vårt ikke holdt en standard som vi ønsker å være bekjent av. Men for hver uke som har gått har det blitt bedre, sier Johansen.

Manglende navigeringsmulighet



SAS har fått pålegg om å rette opp alle de 20 forskriftsbruddene som DIFI fant. Et av dem handler om tastaturnavigering. Det er ikke mulig å navigere med tastatur på Sas.no

– Det er et grunnleggende krav at tastaturnavigeringen skal fungere. Det er helt nødvendig, blant annet for dem som for eksempel ikke kan bruke mus på grunn av senebetennelse, eller de som av annen grunn har nedsatt førlighet i hånden. Mange bruker alltid tastatur når de sitter på PC-en, påpeker Rygg.

Et annet forskriftsbrudd hos SAS er knyttet til feilmeldinger. Dette er vanskelig å skjønne hva som er feil, og vanskelig å skjønne hva man skal gjøre for å rette opp feilen.

SAS stryker også på kontrast. Fargebruken gjør det vanskelig både for brukere med dårlig syn, og for dem som prøver å bestille på en mobil eller nettbrett ute i sollys, å se hva det står der.

SAS retter opp

SAS fikk allerede i august beskjed om hvilke forskriftsbrudd tilsynsrapporten som ble offentlig den 29. november kom til å påpeke.

– Disse har vi levert en plan for allerede. Vi har en tidslinje for når hvert enkelt tiltak skal være på plass. Det er forventet i løpet av første halvdel 2018, sier informasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen.

Flyselskapet Norwegian var gjenstand for samme type tilsyn i fjor. Der ble det også funnet avvik fra forskriften for universell utforming av IKT, men ikke på langt nær så mange som hos SAS.

