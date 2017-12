Samlet inn penger for Stiftelsen Ordet: – Besøkte 16 byer på fem uker

BERGEN (VG) Mannen sier han var nedkjørt på dop og veide under 40 kilo da han kom til avrusning hos Stiftelsen Ordet i Bergen. Dagen etter sto han med en innsamlingsbøsse utenfor et kjøpesenter i Førde.

Torsdag avslørte VG at den familiedrevne Stiftelsen Ordet har tjent millioner av kroner ved å sende rusmisbrukere og kenyanere ut på gaten med innsamlingsbøsser.

En av innsamlerne var en mann i slutten av 30-årene fra Bergen, som forteller at han kom til stiftelsen for avrusning i juli 2015.

– Jeg var ekstremt ruset i denne perioden, og svært undervektig, så jeg ble veldig glad da jeg fikk plass hos stiftelsen til Per Oluf Svendsen. Jeg så frem til å ligge i en seng, få næring og la kroppen vokse igjen, forteller han til VG.

STIFTELSEN ORDET En ideell stiftelse som holder til i Bergen.



Inntil nylig besto stiftelsens styre av Per Oluf Svendsen (67), kona hans og stedatteren hans, Elin Johansen (42).



Stiftelsen har brukt rusmisbrukere og kenyanere til å samle inn penger.



Stiftelsen har regnskapsførte inntekter på 25 millioner kroner i perioden 2000-2016, og det meste av dette skal stamme fra pengeinnsamling.



Stiftelsestilsynet fjernet familiemedlemmene fra styret i stiftelsen 9. november.



Bakgrunnen var en mistenkelig eiendomstransaksjon fra stiftelsen til styremedlemmet Elin Johansen (42) og at styreleder Per Oluf Svendsen overførte 2,3 millioner kroner til seg selv.



Torsdag denne uken avslørte VG misbruk av innsamlede midler og detaljer om stiftelsens virksomhet.



Dagen etter VG-avsløringen ble familiemedlemmene i det avsatte styret politianmeldt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.



Bakgrunn: Brukte rusmisbrukere til pengeinnsamling – tappet konto for millionbeløp

– Ble kjørt til kjøpesenter

Men noen form for behandling var det ikke snakk om, hevder han. I stedet bar det av gårde til Førde, 170 kilometer nord for Bergen – samme dag som han hadde gjennomført evalueringsmøtet hos Per Oluf Svendsen (67) i stiftelsens bolig på Bønes i Bergen.

– Vi var tre stykker som skulle samle inn penger, og i Førde overnattet vi i Pers campingvogn. Neste dag ble jeg vekket og kjørt til et kjøpesenter. Der sto jeg alene med innsamlingsbøssen i seks timer.

Mannen sier at han opplevde situasjonen som ydmykende.

– Jeg var tynn og skranglete og veldig sliten på denne tiden. Jeg husker jeg følte meg som en rumensk tigger. Folk tok bilder av meg, det var veldig nedverdigende, sier han.

VG har de siste månedene gjort gjentatte forsøk på å få tidligere styreleder Per Oluf Svendsen i Stiftelsen Ordet i tale. Hverken han eller hans stedatter Elin Johansen har ønsket å svare på spørsmål fra VG.

Torsdag ble familiemedlemmene i det avsatte styret politianmeldt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Førte logg

Mannen førte logg under det to måneder lange oppholdet i Stiftelsen Ordet, fra 3. juli til 5. september 2015. Den viser at han i løpet av denne perioden besøkte seksten byer og tettsteder i Sør-Norge, i tillegg til en tre ukers tur til Kenya.

– Vi var i Førde, Ålesund, Stranda, Kristiansund, Arendal, Lillehammer, Moelv, Gjøvik, Hamar, Oslo, Horten, Tønsberg, Larvik, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Det var helt sinnssykt hektisk, sier han.

Mannen forteller at han tok en urinprøvetest da han fikk innpass hos Stiftelsen Ordet.

– Den gjorde utslag på heroin, amfetamin, kokain og flere typer piller.

Han sier han oppfattet at stiftelsens filosofi var at rusmisbrukerne skulle lære seg å leve et normalt liv, ved å stå opp om morgenen og han en jobb å gå til.

– Aldri snakk om rusproblematikk

STIFTELSENS BIL: I forrige uke brukte Per Oluf Svendsen bilen til Stiftelsen Ordet. Tre uker tidligere ble han kastet som styreleder i den ideelle stiftelsen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Men det var ikke det jeg trengte i en avrusningsperiode, å stå utenfor et kjøpesenter å tigge. Dette hadde ikke noe med rehabilitering å gjøre, og det var aldri noe snakk om rusproblematikk. At handlet om å samle inn så mye penger som mulig.

Mannen sier han ble lovet 25 prosent av inntektene i betaling, men at han langt fra fikk utbetalt så mye.

– Per sa at han var redd vi skulle bruke pengene på narkotika. Så han sa at han sparte pengene for oss, og at noe av det skulle gå til å finansiere Kenya-turen som var planlagt i august. Jeg fikk kun lommepenger, 100 eller 150 kroner om dagen mens jeg var der.

– Hvor mye kunne du samle inn på en dag?

– Samlet inn over 100.000 kroner

– I gjennomsnitt var det 3000–4000 kroner dagen. Totalt vil jeg anslå at jeg samlet inn godt over hundre tusen kroner i løpet av de fem ukene jeg sto med bøssene. Men andre var mye flinkere. Jeg vet om en som kunne samle inn mellom 8000 og 10000 kroner per dag. De flinkeste fikk stå med betalingsterminal.

VAR NEDKJØRT: – Jeg følte meg som en rumensk tigger. Det var veldig nedverdigende, sier mannen i 30-årene om sin første dag som pengeinnsamler for Stiftelsen ordet utenfor et kjøpesenter i Førde. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Tenkte du noen gang at virksomheten kunne være i strid med skattelovgivningen?

– Ja, helt klart. Jeg har økonomisk utdannelse, så jeg skjønte fort at det stiftelsen drev med var langt utenfor loven.

I 2010 kjøpte stiftelsen det som omtales som en «behandlingsenhet» i Villamartin på Costa Blanca. I det spanske eiendomsregisteret er «Don Per Oluf Svendsen» og kona hans oppført som eiere.

Stiftelsen Ordet, som betalte 1,3 millioner kroner for leiligheten, er ikke nevnt med et ord i de spanske dokumentene.

– Besøkte du i stiftelsens bolig i Spania?

– Nei. Jeg ble forespeilet et opphold i Spania under evalueringsmøtet med Per Svendsen, men siden var det ikke tema.

Stiftelsestilsynet: Politianmeldte stiftelsen etter VG-avsløring

Måtte levere fra seg telefonen

Han sier han også måtte levere inn mobiltelefonen sin da han fikk plass hos stiftelsen.

– Forklaringen var at vi ikke skulle ha mulighet til å ha kontakt med det gamle miljøet. Når jeg skulle ringe moren min, måtte jeg spørre Per om lov, og da måtte jeg bruke hans telefon.

SKRYTER AV INNSATSEN: – Vi har mange suksesshistorier, kunngjør Stiftelsen Ordet på denne plakaten. Foto: Privat

Mannen sier han er glad for at det nå er satt fokus på Stiftelsen Ordets virksomhet.

– Jeg tenker at det er helt sykt at de har fått holde på i over 20 år. Hvis jeg hadde visst hva alle pengene ble brukt til, hadde jeg hatt en bedre følelse. Men jeg vet ikke hva pengene er blitt brukt til. Og hvor er alle suksesshistoriene?

Ble kastet ut

I begynnelsen av september 2015 ble mannen kastet ut av stiftelsen, sier han.

– Jeg følte meg dårlig en dag vi skulle ut og samle inn penger. Per skjønte at noe var galt, og han tok en urinprøve-test på oss alle. Jeg fikk utslag på marihuana. Jeg hadde røykt noe jeg hadde funnet i en lomme. Da var det slutt.

Mannen sier han har klart seg bra etter at han var hos Stiftelsen Ordet, til tross for et lite tilbakefall.

– Jeg er rusfri og driver egen virksomhet nå. Men det er ikke takket være Stiftelsen Ordet. Jeg hadde tatt det steget i livet mitt uansett, sier han.

VG har lagt hovedinnholdet i dette intervjuet frem for advokat Erlend Øen i Bergen, som representerer Svendsen.

Øen har ikke respondert på VGs gjentatte henvendelser på e-post, sms og telefon fredag. Han har i tidligere saker ikke ønsket å uttale seg på vegne av Svendsen.