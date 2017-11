Topp hobby: Marte (11) samler på fjelltopper

Marte Sletten Nerseth (11) fra Asker samler på 1000-meterstopper. Sammen med pappa Tommy (37) har hun vært på 118 hittil. Planen er å nå 150 i løpet av neste år.

– Når man først har begynt å samle på fjelltopper blir man nesten avhengig, sier Marte med at smil.

Topp-samlingen startet i september 2013, tre dager før hun fylte syv.

Da gikk hun den fem og en halv times turen til Gaustatoppen (1883 moh) først, og så en time ekstra for å lete etter det beste stedet til å slå opp lavvoen.

Det ga mersmak. Samme høst ble det seks nye 1000-meterstopper, alle nøye notert i pappas kartotek med dato, vær, navn, høyde og antall kilometere.

– Det er fascinerende å se hvor ivrig hun er. Det er null klaging. Hun bare strekker hodet fram og går på, sier pappa Tommy Nerseth.

Så du denne? Rekordsommer i fjellheimen

SAMLERE: Marte (11) og pappa Tommy Nerseth samler på 1000-meterstopper. Foto: Frode Hansen , VG

Gjetter tiden til topps

Marte har to motivasjonsfaktorer: Gjette tiden det tar å gå til toppen. Og kjeks.

– Jeg får Bixit og Oreo på toppen. Også spiser vi brødskiver med servelat underveis. Det er fast turmat, forteller hun.

På noen turer blir det mange kjeks fordi det er så mange topper. For eksempel på Fauskofjellet ved Tunhovd/Uvdal. Der gikk de en tur på over ti timer, med 11 fjelltopper, i september.

– Jeg synes det var drøyt selv, og tenkte at det kanskje ble for tøft for henne. For å motivere lovet jeg å krabbe på asfalten fra inngangsdøra til postkassa og tilbake igjen når vi kom hjem. Det er ca 150 meter hver vei, forteller Tommy.

Da var motivasjonen på topp, og Marte fikk opp farten.

På fjelltur med barn: Her er Turistforeingens beste tips

VANN: Marte liker fjellvann. Foto:

Lærer om fjellet

Pappa prøver å lære bort mest mulig om fjellet når de er på tur. Som at det ikke alltid er lurt å velge den korteste veien til toppen. Det kan være bedre å gå på en sti, selv om veien blir litt lenger da.

Det er slike ting de diskuterer mens de går. Far og datter studerer terrenget, vurderer det, og velger den beste ruten.

– Hun har blitt veldig god til å vurdere hvor det går an å gå. Noen ganger velger vi den bratteste veien bare fordi det er morsomt å klyve og klatre. Da blir jeg gjerne hengende etter, for hun er flinkere enn meg til å klyve, forteller Tommy.

BAMSE: Martes egen bamse må bli i bilen. Dette er klassebamsen fra Jansløkka skole, som fikk bli med på fjelltur for noen år siden. Foto: Privat

En annen ting Marte har lært på turene, er at det kan være vanskelig å vurdere avstander i fjellet.

– Det kan se ut som om vi er like ved toppen, men når vi kommer nærmere ser vi at det er mye lengre. Eller motsatt. Noen ganger kan det se veldig langt ut, og plutselig er vi oppe, sier hun.

Når Marte og pappa skal på tur, er det hun selv som finner fram eget utstyr: Ulltøy, lue, votter, regntøy, turbukse og vindjakke med hette. Klær til all slags vær. Hun har vært med mange nok ganger til å vite at været kan snu fort, og gjerne bli noe helt annet enn det som er meldt.

Bamse blir også pakket med.

– Han får være med når jeg skal sove i bilen, sier hun.

Høstferie i storby eller til fjells? Ja takk begge deler

KISTENUTEN: Martes topptur nummer 100. Foto: Privat

Foran skjema

Marte og Tommy hadde satt seg som mål å nå 100 topper som er høyere enn 1000 meter før hun fyller 12 år. Men det målet nådde de allerede i høst, da hun var 11 år, 1 måned og 1 dag gammel.

Da var de på Kistenuten (1647 moh), og Marte fikk kake med lys på toppen.

– Fikk aldri fyr på det lyset, da for det blåste for mye, forteller hun.

Mye vind var det også på den siste turen i høst, da de besteg syv topper i løpet av en dag på Vegglifjell.

Vinden var så sterk at hun blåste overende på den ene toppen.

– Var ikke det skummelt?

– Jo litt. Men det var gøy når jeg lente meg på vinden, og den holdt meg oppe, sier hun.

Marte innrømmer at hun ble ganske sliten på denne siste turen. For ikke nok med at de gikk syv fjelltopper. Da de var ferdige med det, måtte de sykle 12 kilometer tilbake til bilen. De hadde kjørt inn til enden av fjellryggen samme morgen og satt fra seg syklene der.

– Da vi kom til Veggli fjellstue var det fem kilometer igjen til parkeringsplassen. Da var vi så slitne at vi haiket det siste stykket, forteller Tommy.

– Det var også en lærdom for Marte. Hun lærte at haiking ikke er noe man gjør i lavlandet. Men på fjellet, sammen med pappa er det greit. Sjåføren som stoppet sa det samme; Han ville aldri tatt med seg passasjerer i byen. Men på fjellet er det andre regler.

Fjellferieplaner? Her er de ti mest populære turene

GALDHØPIGGEN: Marte på Norges tak Foto:

Toppen av Norge

– Hvilken tur har vært den aller fineste?

– Kanskje Galdhøpiggen (2469 moh). Vi gikk over bre, i tau, forteller Marte.

Norges høyeste fjell ble hennes topptur nummer åtte.

Da var hun syv år gammel, og fikk oppleve fjellet fra sin aller fineste side. Det var 20 varmegrader og sol som fikk breen til å glitre.

Den dagen så hun også andre barn på fjelltur. Men det er ikke så ofte hun møter jevnaldrende. Som regel er er bare Marte og pappa på tur.

Marte synes at pappa er en fin turvenn.

I TAU: Marte på vei til Galdhøpiggen. Foto: Privat

– På fjellet kan vi snakke sammen. Vi snakker mye om naturen. Hadde vi hatt med en annen voksen hadde sikkert de bare snakket sammen om ting som er kjedelig for meg, sier hun.

– Den tiden vi er på fjellet er Martes tid, understreker pappa.

Hjemme i Asker har Marte har en 100 prosent pleietrengende storebror med Celebral Parese. Det gjør at Tommy er veldig bevisst på å sette av tid som bare er Martes. Den er verdifull.

Men han er også forberedt på at det vil komme en tid da Marte vil ha helt andre turvenner enn ham.

– Jeg har vært der selv. Men jeg håper at det vil komme tilbake når hun blir eldre, sier Tommy Nerseth.