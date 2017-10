Tom (46) har hundrevis av bilmodeller

Stuen til Tom Kalstad (46) i Oslo minner om bilavdelingen i en leketøysbutikk. Men dette er ikke leketøy for barn.

Hver og en modell er nøyaktig kopi av buldozere lastebiler, anleggsmaskiner, kranbiler, traktorer, semitrailere, snørydningsutstyr og gruveutstyr som enten brukes i dag, eller har vært i bruk tidligere.

Hver lille detalj stemmer med originalen. Vindusviskere, lykter, dørhåndtak, grabb, skuffer og belter og firmalogoer.

ISTEDET FOR BØKER: Tom Kalstad (46) har bilmodeller i bokhyllene. VIDEO: MONA LANGSET Foto: Trond Solberg , VG

Det er Volvo, Mercedes og M.A.N. Scania, Caterpillar og Komatsu. Det er John Deere og Atlas Copco.

CAT: 290 D LME, en gravemsskin som brukes på store anlegg. Foto: Trond Solberg , VG

Det er modeller av det meste som har rørt seg på en anleggsarbeidsplass i Norge de siste 30 årene. Alt i en femtiendedels størrelse av originalen.

Tom Kalstads maskinpark står parkert i bokhyllene i stuen.

Tett i tett. Hjul mot jul. Fra gulv til tak.

Det er nesten 400 til sammen.

VEISKRAPER MED PLOG: Kjøretøyene er sortert tematisk i hyllene. Foto: Trond Solberg , VG

– Jeg er fascinert av detaljene, og av at dette er ting som fungerer ute i den store verden. Jeg kan komme kjørende på en vei, og se at det er asfaltarbeid. Så finner jeg kanskje samme utleggere, valser og fresere som jeg har i hylla hjemme.

– Eller jeg kan se en byggeplass, og finner de samme gravemaskinene, dumperne og lastebilene som jeg har hjemme. Det er det som fascinerer meg, at dette er ting som kjører i virkeligheten, sier han.

Mange av dem som samler på modeller av anleggsmaskiner jobber med slikt utstyr selv. Men det gjør ikke Tom

NORSK: Modell av en Scania R620 fra 2008, opererer i dag som bergingsbil i Vestnes kommune i Møre og Romsdal Foto: Trond Solberg , VG

– Nei, jeg jobber som vekter. Men bestefaren min var tunnelbas på Franzefoss bruk. Stefaren min var formann på pukkavdelingen, og onkelen min er fortsatt formann på Franzefoss. Og da jeg var 16 hadde jeg sommerjobb med å male brakkene på asfaltlageret der, forteller han.

Interessen for store biler startet allerede da Tom var guttunge på Namsos.

– Da jeg var i 11-12-årsalderen begynte jeg å skrive til selskaper som Volvo, Scania, Caterpillar og Komatsu og fortelle at jeg var interessert i lastebiler og anleggsmaskiner. Jeg spurte om de kunne sende meg noen brosjyrer. Men de sendte jo ikke bare det. Jeg fikk både capser, t-skjorter, jakker nøkkelringer, klistremerker og plakater. To andre gutter i nabolaget hadde samme interesse, og vi kalte oss for Trailerklubben, forteller han.

TREKKVOGNER OG TIPP-BILER: Tom (46) har nesten 400 biler til sammen. Foto: Trond Solberg , VG

Med tiden vokste han fra Trailerklubben, og gjenstandene fra den gangen ble enten gitt bort eller kastet.

Men i voksen alder kom interessen tilbake. Da han bestilte en Cat-caps fra leverandøren «På små hjul» i 2008, oppdaget han at de også solgte modeller i 1:50 skala der.

– Så kjøpte jeg noen modeller. Etter hvert begynte jeg også å bestille fra utlandet, særlig USA, Frankrike og Tyskland. Og siden har det bare ballet på seg.

Sjeldne maskiner



De mest attraktive modellene er bare laget i noen få eksemplarer. Tom er spesielt stolt av en Cat D9H buldozer fra 1975.

SJELDEN VARE: Caterpillar D95 fra 1975 Foto: Trond Solberg , VG

– Den lages ikke lenger og finnes bare i mellom 500 og 1000 eksemplarer. Jeg betalte 6000 kroner for den, men kunne nok solgt den for det dobbelte i dag.

– Men det forutsetter jo at det er samlere der ute som er like interessert i dette som deg?

– Ja, og det er det! Det er flere i Norge, men markedet er større i USA, Frankrike, Tyskland og Italia. Hvis du går på ebay og søker på «Constrution machines scale 1:50» ser du at det er mye til salgs. Det er et stort marked der, sier han.

PARKERINGSPLASS: I Tom Kalstads bokhyller Foto: Trond Solberg , VG

Tom legger ikke skjul på at han har brukt en god del tusenlapper på hobbyen. For å finansiere den, har han blant annet solgt unna flere keyboard.

Musikk er en annen lidenskap, og i stuen, mellom bilmodellene på den ene veggen, og hyllene med CDer på den andre, står trommesettet midt på gulvet.

– Har det noen gang vært diskusjoner om disponering av plassen her i huset?

– Jeg har kjæreste, men ingen samboer for tiden. Hadde jeg hatt det, måtte jeg nok disponert plassen litt annerledes, erkjenner han med en liten latter.

Mangfold av maskiner

STOR OG LITEN. Foto: Mona Langset

Alle modellene i Toms stue er i størrelse 1:50 eller 1:48 i forhold til originalen.

Når han setter opp den minste gravemaskinen ved siden av den største, ser den største ser ut som et leketøy for store sandkasser, og den minste som en pyntegjenstand til en settekasse.

Hvis originalene sto ved siden av hverandre i virkeligheten, ville størrelsesforholdet vært det samme.

– Den minste er en minigraver av typen man kan bruke i hagen. Den største er verdens største gravemaskin, som løfter 4000 tonn, og brukes blant annet ved Aitik kobbergruver i Nord-Sverige, forklarer han.

GRAVEMASKINHYLLENE Foto: Trond Solberg , VG

– Hender det at du tar noen av modellene ut av hylla, legger deg på magen på gulvet, og kjører dem rundt?

– Nei, det skjer ikke! Disse modellene skal ikke kjøres rundt. Da kan de gå i stykker.

Tom forteller at samlere likevel kan løfte modellene forsiktig ut for å lage «diorama.»

– Man setter opp et landskap slik det kunne vært på et veianlegg eller byggeplass, med for eksempel gravemaskiner og lastebiler. Så tar man bilder eller film, slik at det ser ut som et ekte arbeidsmiljø. Dette deles blant annet på chattesider for samlere.

– Det høres nesten ut som lekebiler for voksne?

– Ja, det er akkurat det det er.