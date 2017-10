Sjekk Bent-Ingards pen(n) e samling

RAKKESTAD (VG) Søndag var en lykkedag for Bent-Ingar Degnes (64). Da fikk han 8000 nye reklamepenner i samlingen.



Det var en annen samler som ga seg. Med de 8000 nye, teller Rakkestad-mannens samling nå 32.000 ulike reklamepenner fra hele verden.

Pennene er sirlig sortert etter farge og tema på skråstilte hyller i kjelleren under garasjen. Rommet har nesten 400 hyllemeter fra før, men nå må han snekre flere for for å få plass til tilskuddet på 8000.

Bent-Ingar Degnes får litt å drive med utover vinteren.

– Jeg samler hele året, men legger inn i systemet om høsten og vinteren. Det synes jeg er moro, sier han.

«Systemet» er 20 permer med håndskrevne ark. Her er hver penn ført inn og katalogisert etter kategorier som aviser, banker, bilfirmaer, meierier, hoteller, eller bare hvite penner, eller penner som ser ut som noe helt annet enn penn.

– Jeg brukte data før, men det svartnet helt. Etter å ha mistet to års arbeid, begynte jeg å skrive på A4-ark og sette dem i permer. Jeg tenkte at brenner de opp, ja så brenner kulepennene også, sier han.

På skrivepulten i pennekammeret under garasjen, ligger også et eksemplar av Guinness rekordbok fra 2001. Der står det: «Bent-Ingar Degnes fra Rakkestad i Østfold hadde den 28. mai 2000 en samling med 7323 forskjellige reklamepenner.»

GUINNESS: Bent-Ingar Degnes er nevnt i Guinness Rekordbok. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Samlingen er nesten femdoblet siden den gang. Men allerede da – for 17 år siden – var samlingen hans Norges største.

– Jeg hadde besøk av to fra politiet i Rakkestad, for samlingen måtte sjekkes av offentlige tjenestemenn. Etter det fikk jeg brev fra politimesteren i Sarpsborg som jeg sende til Guinness rekordbok i Oslo, forteller han.

Men legger fort til at politimennene gjorde dette på kveldstid. De brukte ikke sin travle arbeidstid til det.

SKRIVEVERKTØY: En penn ser ikke alltid ut som en penn. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Inspirert av ambassadør

Bent-Ingars penneinteresse startet i 1990, i Stockholm.

– Jeg jobbet i Telia, og var hjemme hos den finske ambassadøren for å reparere en telefon. Der fikk jeg se en samling med penner i forskjellige farger som jeg ble fascinert av. Og etter det har det ballet på seg, sier han.

Samleren er fortsatt fascinert av fargespekteret i pennene. Han har egne hyller for rød- og rosavarianter, og egne hyller for hvite penner.

– Jeg er også interessert i reklame, sier han. Gjerne gammel reklame. Og penner med gamle telefonnumre.

Bent-Ingar Degnes er ikke interessert i pene penner uten firmalogo.

– Det må være reklame på dem, sier han.

– Hvorfor det?

– Nei det vet jeg ikke. Det begynte sånn, og da har det fortsatt sånn.

VERDIFULLE: Med bladgull og krystaller. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Noen av pennene i samlingen er verdt mellom 1500 og 2000 kroner. For eksempel den som er reklame for Swarowski, og har ekte krystaller i skaftet. Og Cross-pennen med bladgull, som er reklame for Luna verktøy. Og Parker-pennen med reklame for Rolls-Royce.

KLENODIE: Rolls-Royce-pennen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

De fleste pennene har Bent-Ingar likevel fått gratis.

– Men for en samler er pennen mye verdt uansett, sier han.

Skriveverktøy



Mange av pennene ser ut som noe helt annet enn penner. For eksempel sigarett, skiftenøkkel, springkniv, ski, skruer, gaffel, gulrot, hakke, kassett, badmintonracket, engangssprøyter, kaviartube, tannkrem.





– Går det an å skrive med disse?

– Det går an, men de er ikke gode å skrive med. Det er bare for reklamens del.

– Hvor mange av dem som ser ut som penner virker?



– De tørker ganske fort. En penn skal ha blekk til å skrive en sammenhengende strek som er to kilometer lang. Men de fleste tørker før det, sier han.

PENNEHYLLER: Nesten 400 meter i dag. Må bygges ut. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Hva slags penn bruker du når du løser kryssord?

– Jeg har ikke tid til å løse kryssord. Da går jeg heller ned hit til pennene.

– Hva slags penn bruker du til å føre pennekartotek da?

– Da tar jeg en helt vanlig en. Helst en som er litt tykk og gummibelagt i enden. Det er de som ligger best i hånden.