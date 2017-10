Finansminister Siv Jensen får kritikk etter at hun la ut bilde av seg selv iført kostymet hun brukte på Finansdepartementets høstfest.

På fredag, dagen etter at hun la frem statsbudsjettet for 2018, feiret finansminister Siv Jensen høstfest i Finansdepartementet.



Høstfesten var en utkledningsfest med tre ulike temaer: «superhelter», «fantasy» og «ville vesten».



Siv Jensen valgte temaet «ville vesten» og ankom høstfesten utkledd i urfolk-kostyme. Etterpå la hun ut bilde av seg selv ikledd kostymet på det sosiale mediet Instagram.

– Vi har høstfest i Finansdepartementet med utkledning. Det er hyggelig med en sosial sammenkomst etter en hektisk budsjettperiode, sier Jensen til TV 2.

SMAKLØST: Aili Keskitalo reagerer på Siv Jensens kostymevalg. Foto: PRIVAT

– Smakløst av Siv



Den nyvalgte sametingspresidenten Aili Keskitalo synes derimot ikke bildet til Jensen var særlig hyggelig. Hun mener det er «smakløst» av finansministeren å bruke et truet urfolks symboler til som en «morsom gimmick».

– Dette er et eksempel på kulturell appropriasjon. Jeg vet hvordan jeg føler det når jeg ser en falsk samekofte – det skjærer i øynene. Jeg tror ikke at Siv Jensen ville kledd seg ut i en tullekofte. Hun ville skjønt at det var smakløst. Da skjønner jeg ikke hvorfor hun bruker dette kostymet heller, sier Keskitalo.



– Urfolks kulturer og verdifulle symboler burde ikke brukes som kostymer. Dette henger dessverre igjen fra en slags kolonist-holdning, konkluderer sametingspresidenten.



Det budskapet uttrykte hun også ved å tagge Siv Jensen i en post på Instagram:

Foto: Skjermdump fra Instagram



– I USA og Canada har det vært en massiv diskusjon på dette med bruk av indianerfjær og kostymer på halloween og bruk av indianere som for eksempel idrettsmaskoter, og jeg hadde håpet at vi hadde kommet lenger enn dette i Norge. Som en maktperson i Norge sender Jensen ut et signal om at dette er helt greit istedenfor å opplyse folk, sier Keskitalo.

Under Jensens bilde på Instagram reagerer også flere i kommentarfeltet.

– Kan ikke være så hårsåre

Siv Jensens statssekretær, Petter Kvinge Tvedt, stiller seg uforstående til Keskitalos kritikk.



– Er du sikker på at dette er seriøst? spør han, før han forsvarer kostymet som ble brukt.

– Kostymet til Jensen er helt uproblematisk. Jeg tror de fleste i Norge ser på dette som en helt ufarlig utkledningsfest. Noen kledde seg ut som sjørøver, og andre var supermann, cowboy eller indianer, sier Tvedt.

Statssekretæren oppfordrer sametingspresidenten til å ha «litt mer glimt i øyet».

– Folk kan ikke være så hårsåre, sier han.



– Arrogant, kaldt og ufølsomt

Keskitalo er tydelig skuffet over responsen fra Finansdepartementet.



– Dette var ganske arrogant, kaldt og ufølsomt. Jeg er veldig skuffet over av å høre en regjeringsrepresentant svare på den måten, sier hun.



– Dette er en klassisk situasjon. Det er lett for noen fra en majoritetskultur å si at noen fra en minoritetskultur skal ha mer glimt i øyet. Tvedt klarer ikke å sette seg inn i at urfolks kulturer og språk fortsatt er truet og i ferd med å forsvinne.

– Er ikke dette bare uskyldig utkledning, for moro skyld?



– Jeg vil tror at det er ubetenksomhet fra henne side. Derfor er det greit å si ifra. «Ville vesten» er ikke et uvanlig tema, det har statssekretæren helt rett i, men det er viktig å tenke litt over at dette er en stereotypi som representerer folkemord av en rekke urfolk. Det er mange som synes det må være greit å kle seg ut med fjær og skinnfrynser, men da må man justere perspektivet sitt, sier Keskitalo.

