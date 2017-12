Spionsaken: Utpekt informant skal ha vært fengslet da Berg ankom Moskva

Frode Berg (62) er arrestert mistenkt for å ha mottatt topphemmelige dokumenter om den russiske flåten fra russiske Aleksej Zjitnjuk (24), men han skal alt ha vært fengslet da Berg ankom landet.

Tirsdag ble det kjent at den tidligere grenseinspektøren Frode Berg er pågrepet i Russland, siktet for spionasje.

Ifølge nyhetsbyrået Rosbalt skal Berg ha rekruttert den tidligere politimannen Aleksej Zjitnjuk til å skaffe informasjon om den russiske marinen. Denne informasjonen er Berg mistenkt for å ha gitt videre til norske og amerikanske spesialtjenester,

Zjitnjuk sitter for tiden varetektsfengslet siktet for statsforræderi. Ifølge Rosbalts kilder i sikkerhetstjenesten ble han pågrepet i en spesialoperasjon, utført av kontraspionasje-tjenesten.

Ifølge en kilde, sitert av nyhetsbyrået Interfax, skal Zjitnjuk ha vært ansatt i Moskva-politiet. Der skal han ha jobbet frem til han mistet jobben i 2015, og han skal da ha startet i ny jobb i sikkerhetsavdelingen i et selskap med avtale om å levere elektronikk til sjøforsvaret.

Venner av nordmannen: – Han vet godt hvordan han skal oppføre seg i Russland

Skal ha blitt fengslet før Berg ankom landet

Flere russiske medier, deriblant statsdrevne Ria Novosti, skriver at Aleksej Zjitnjuk er mistenkt for å overlevert sensitiv informasjon om den russiske marinen til amerikanske CIA. Dette skal ha skjedd ved at han overleverte hemmelig dokumentasjon til Berg, som i sin tur skal ha bragt disse opplysningene videre til den amerikanske etterretningstjenesten.

Nyhetsbyrået Tass skriver at Berg ble pågrepet av sikkerhetstjenesten FSB da han var i ferd med å motta hemmelige dokumenter om den russiske flåten, og etterforskerne mener at disse papirene ble overlevert av Aleksej Zjitnjuk.

Lefortovo-domstolen (som holder til i Moskva) har tidligere opplyst at Zjitnjuk ble fengslet 30. november, altså seks dager før nordmannen ble pågrepet 5. desember.

Til VG skriver Bergs families advokat Brynjulf Risnes i en SMS at Frode Berg ikke ankom Moskva før tidlig på morgenen mandag 4. desember. Ifølge disse opplysningene var altså ikke Berg i Russland før flere dager etter at pågripelsen av Zjitnjuk fant sted.

Hvordan dette da henger sammen med påstandene i russiske medier om at Berg ble pågrepet idet han mottok hemmelige dokumenter fra Zjitnjuk, vites ikke.

VG har vært i kontakt med UD som sier de ikke kan bekrefte Bergs ankomstdato.

TV2 meldte tidligere tirsdag kveld at Berg ankom Moskva 3. desember.

Artikkelen fortsetter under bildet av Lefortovo der Berg sitter fengslet

SITTER HER: Frode Berg sitter fengslet i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva. Et fengsel som tidligere har vært kjent for utstrakt tortur. Foto: Tanya Makeyeva , AP

Hemmeligstemplet

Sakspapirene i etterforskningen mot Zjitnjuk behandles ifølge en russisk avis som topphemmeligheter.

– Det er mistanke om at han ikke gjorde dette gratis, skriver Komsomolskaja Pravda, om Zjitnjuks angivelige overlevering.

Kilden til Interfax hevder at Zjitnjuk på et tidspunkt ble rekruttert av Berg, og at han overleverte dokumenter som han hadde tilgang til gjennom jobben. Sikkerhetstjenesten skal ha blitt kjent med dette og overvåket dem, hevdes det videre.

– Zjitnjuk ble iakttatt idet han leverte dokumenter som inneholdt statshemmeligheter til en av de vestlige spesialtjenestene, sa kilden.

– Den endelige mottageren av denne informasjonen var CIA.

Arrestasjonen av Zjitnjuk ble bekreftet av Lefortovo-domstolen først den 12. desember, til tross for at han allerede den 30. november ble fengslet.

– Zjitnjuk har anket denne avgjørelsen, sa Jekaterina Krasnova til VG den gang.

Ifølge Komsomolskaja Pravda er strafferammen 12 til 20 års fengsel for høyforræderi.

– Ord mot ord



Redaktør Thomas Nilsen i The Independent Barents Observer sier til VG at han er sikker på at anklagene mot Frode Berg er oppspinn fra ende til annen, og at FSB er kapable til å sette opp en felle.

– Enten så har de satt opp en felle, eller så er det en totalt oppdiktet sak. FSB, er etter min erfaring, fullt i stand til å sette opp en slik felle eller dikte opp saker. Det som er problemet er at de har lov til å gjøre det uten at det etterprøves av andre ved å si at saken er hemmeligstemplet. Da blir det ord mot ord og ikke en rettferdig prosess. FSB får ofte medhold på det meste stemplet som statshemmeligheter, sier han.

Han sier situasjonen for Berg er veldig alvorlig;



– Det normale er at påståtte spioner blir dømt. Den eneste jeg kommer på som er frikjent, er Aleksandr Niktin i 1999, sier Nilsen.

Han forteller at Berg er i selskap med tre andre utenlandske fanger for øyeblikket: En ukrainsk journalist og to estiske borgere.

– De pågriper normalt ikke utlendinger på denne måten. Det høyest oppsiktsvekkende at det er en norsk borger, og det understreker at vi må ta dette veldig alvorlig, sier Nilsen.

Han mener vi står overfor en periode med masse spekulasjoner, og at det viktigste svaret må være å få informasjon ut fra FSB om hva dette dreier seg om.

– Jo flere spekulasjoner det kommer fra Norge og Russland, jo bedre er det for FSB. Det er akkurat det bildet de ønsker, sier Nilsen.