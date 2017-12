Spionasje-mistenkt nordmann sitter i Stalins skrekkfengsel

Ifølge advokat Brynjulf Risnes er Frode Berg plassert bak murene til fengselet Lefortovo i Moskva. Fengselet er tidligere kjent for utstrakt bruk av tortur.

Tirsdag ble det offentliggjort at den tidligere grenseinspektøren Frode Berg (62) er pågrepet av russisk politi i Moskva, mistenkt for spionasje. Ifølge nyhetsbyrået Tass ble Berg pågrepet av sikkerhetstjenesten FSB da han var i ferd med å motta hemmelige dokumenter om den russiske flåten.

Nordmannen skal ha sittet fengslet siden 6. desember og kan med den alvorlige anklagen om spionasje stå overfor en strafferamme på 10–20 år.

Ifølge Bergs families advokat, Brynjulf Risnes, sitter Berg fengslet i det tidligere FSB-styrte Lefortovo.

– Russiske fengsler er ikke noe særlig hyggelige. Der han sitter har kanskje ikke de verste forholdene, men det er verst når det kommer til sikkerhetstiltak. De sikkerhetspolitiet pågriper sitter alle i det fengselet under streng kontroll. Slik sett er det veldig dårlig å sitte i det fengselet, sier Risnes til VG.

Tortur-fengsel

LEFORTOVOS KJENTE FANGER: * Tyskeren Mathias Rust satt her etter at han landet sitt lille privatfly på Den røde plass i 1987. Han avslørte med det store hull i Russlands luftforsvarssystem. * Forfatteren Aleksander Solzjenitsyn. * Estiske Eston Kohver satt fengslet for et par år siden. Han er den siste utlendingen som har blitt dømt for å ha spionert mot Russland. Kohver ble dømt til 15 års fengsel, men i en fangeutveksling i september 2015 ble han sendt hjem til Estland.

Lefortovo fengselet sto ferdig bygget i 1881, og er kjent for at det hemmelige politiet NKVD, som er forgjenger til KGB og dagens sikkerhetspoliti FSB, brukte dette fengselet til tortur under Stalins represalier fra 1936 – 1938. Da fengselet ble overført til sikkerhetstjenesten på 1930-tallet skal det ifølge menneskerettsorganisasjonen Memorial blitt kjent som et sted med utstrakt bruk av tortur.

I Sovjettiden ble fengselet brukt til å huse blant annet politiske fanger, og etter august-kuppet i 1991, da tidligere president Mikhail Gorbatsjov ble forsøkt fjernet, ble de skyldige satt i Lefortovo-fengselet. Fra 1996 var fengselet underlagt etterretningstjenesten FSB frem til Russlands utenriksdepartement overtok i 2005.

Opplysningen om at Berg sitter fengslet ved Lefortovo er ikke bekreftet fra UD.

– Når det gjelder detaljer knyttet til fengsling og soningsforhold så kommenterer vi ikke det, sier kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet Frode Overland Andersen til VG.

Artikkelen fortsetter under bildet av fengselet Lefortovo

SKREKK-FENGSEL: Lefortovo-fengselet i Moskva ble tidlig kjent for å ha et ekstremt strengt regime, og for utstrakt bruk av tortur under sikkerhetstjenesten på 1930-tallet. Foto: Tanya Makeyeva , AP

Organisasjon: Fortsatt tette bånd til FSB

Advokat Risnes forteller høysikkerhetsfengselet Lefortovo har svært streng kontroll på hvem som slippes inn bak murene for å besøke de innsatte. Med unntak av advokat og den norske ambassaden er det ifølge han få som vil få anledning til å besøke Berg i fengsel.

Ifølge nettsiden crimerussia.com klaget menneskerettighetsaktivister så sent som for ett år siden på at de ikke fikk lov til å treffe innsatte i cellene sine, men bare møte dem i spesielle rom. Ifølge samme artikkel hadde fengselet fortsatt tette bånd til FSB, selv om fengselet ikke lenger er underlagt dem.

– Det sitter folk å hører på disse møtene, og derfor er det desto viktigere med en uavhengig advokat, med kun Frode Bergs beste for øyet. Det er lite som tyder på at han har det i dag, forteller Risnes.

Han mener det er helt essensielt for Berg at han får en helt uavhengig advokat i saken.

– Her må UD sørge for at han får oppnevnt en helt uavhengig forsvarer, og også betale for forsvareren, sier Risnes og legger til:

– Det er jo egentlig Norge som anklages for å bruke Frode Berg, så staten bør ta ansvar å støtte ham.

Artikkelen fortsetter under bildet

FENGSLET: Tirsdag ble det kjent at nordmannen Frode Berg har sitter fengslet i Russland, mistenkt for spionasje. Berg jobbet flere år som grenseinspektør på grensen mellom Norge og Russland, men gikk av med pensjon for noen år siden. Foto: TERJE MORTENSEN, VG

Ifølge kommunikasjonssjef i UD skal Berg ha fått oppnevnt en russisk advokat.

– Jeg kan ikke svare på om han er uavhengig, sier Andersen.

Hva gjør dere for å forsikre dere om at han er uavhengig?

– Vi vil fortsette å følge opp denne saken gjennom vår ambassade i Moskva, og et viktig moment er at hans interesser i det russiske rettssystemet blir ivaretatt, sier Andersen.

På spørsmål om advokat Risnes' oppfordring til at den norske stat skal betale for advokaten, svarer Andersen det er opp til fylkesmannen å avgjøre.

– På generelt grunnlag, i saker der nordmenn blir fengslet i utlandet, så er det opp til fylkesmannen å avgjøre, basert på en søknad, og ta stilling til fri rettshjelp.