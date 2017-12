Hundrevis marsjerte for Frode Berg i Kirkenes

Hundrevis av mennesker gikk lørdag i fakkeltog i Kirkenes for spionsiktede Frode Berg.

Rundt 450 mennesker gikk under parolen «Hjelp Frode hjem – støtt folk til folk-samarbeidet», skriver The Barents Observer.

Det var Øystein Hansen som sto bak arrangementet. Sammen med flere i Sør-Varanger har han startet en støttegruppe for Berg.

– Frode må komme hjem og norske myndigheter må gjøre alt de kan for å få han ut, sa Sør-Varangers ordfører, Rune Rafaelsen (Ap), da han talte til de frammøtte.

Bakgrunn: Nordmann mistenkt for spionasje i Russland

Overleverte brev

Det ble også overlevert et offisielt brev fra gruppen til russiske myndigheter. Det ble tatt imot av en representant for det russiske konsulatet.

Frode Berg har sittet fengslet i Moskva, anklaget for spionasje, siden han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB 5. desember.

Nordmannen skal ha sittet i fengsel siden 6. desember og kan med den alvorlige anklagen om spionasje stå overfor en strafferamme på 10–20 år.

Selv mener Berg at han har blitt lurt i en felle av norske bekjente som ba ham ta med en pengesum som skulle overleveres i Moskva. Det har hans norske advokat tidligere fortalt VG.

Les også: Frode Bergs advokat ble tatt av TV-show fordi han forsvarte «Kremls fiende»

Mener han ble lurt

Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, mener klientens forklaring om at han ble lurt i en felle er troverdig.

– Jeg tror det er svært viktig hvem nordmennene som spurt Frode Berg om å komme til Russland var, og hvorfor de gjorde det. Det er sannsynlig at han kan ha blitt lurt, sier Novikov.

Han sier det russiske sikkerhetspolitiet FSB mener Berg er en del av et spionnettverk, noe han selv mener er svært usannsynlig med tanke på at Berg var helt uforberedt på en eventuell pågripelse.

Forsvareren mener de to nordmennene som ba Berg om å ta med penger til Russland er sentrale i saken. Han tror også de kan ha koordinert det med FSB eller at det er de som har gjort et mislykket forsøk på spionasje.

Han sier til avisen at han kjenner identiteten til de to.