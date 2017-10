Russisk helikopter har styrtet utenfor Barentsburg

Et russisk helikopter med åtte personer om bord har styrtet i havet to til tre kilometer fra Barentsburg. Det opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

– Vi fikk melding om hendelsen klokken 15.35 lokal tid om at et helikopter som var på vei fra Pyramiden til Barentsburg hadde styrtet i havet to til tre kilometer fra Barentsburg. Klokken 15.45 ble det bekreftet at helikopteret hadde gått ned, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge Tore Hongset til VG.

Han opplyser at det var åtte personer ombord, men at han foreløpig ikke kjenner til deres nasjonalitet. Helikopteret er av typen MI8 og er et vanlig transporthelikopter.

–Vi har sendt et fartøy til stedet som heter Polarsyssel. Vi har også sendt et redningshelikopter fra Svalbard, og et kystfartøy som heter Barentshav, sier han.

Redningslederen regner med at den første båten er framme rundt klokka 16.30.

Det norske rederiet Opilio har også tråleren Northguider i området. Tråleren befant seg fem nautiske mil unna der ulykken skal ha skjedd, opplyser daglig leder Arne Birkeland til VG rundt klokken 16.20. Da hadde han for kort tid siden snakket med mannskapet på tråleren, som nå er på vei mot havaristen.

– Det er kutyme når vi er på havet og hører nødmeldinger at vi stiller oss til disposisjon og yter det vi kan, sier Birkeland.

Det er cirka 0 grader i området, svak vind og det snør lett.

Et russisk helikopter styrtet på helikopterbasen Kapp Heer i 2008, skriver Svalbardsposten. Det var ni personer om bord, både russere og ukrainere. Tre av dem omkom.

Barentsburg er en gruveby ved Grønfjorden i Nordenskiöld Land på Svalbard, med om lag 435 innbyggere, nesten utelukkende russere og ukrainere.