Thorvald Stoltenberg (86) har lenge kjempet for endring i norsk ruspolitikk. Han er storfornøyd med Stortingets flertall for avkriminalisering av narkotika, men lover å fortsette kampen.

Torsdag morgen hørte Thorvald Stoltenberg på radioen om hva et flertall på Stortinget hadde varslet en dag tidligere: Et historisk flertall vil at rusmisbrukere ikke lenger skal straffes, men heller få helsehjelp. Ansvaret skal flyttes fra justis- til helsesektoren.

– Jeg ble glad, meget glad. Jeg har drevet med dette i 20 år, og det har skjedd lite, sier han til VG.

INSPIRERTE: Det var datteren Ninis kamp som gjorde at Thorvald Stoltenberg engasjerte seg i ruspolitikken. Foto: Linda Næsfeldt , VG

Han sitter hjemme på sitt eget kjøkken i Oslo. På veggen bak henger et bilde av Nelson Mandelas besøk hos den daværende utenriksministeren i 1992.

Kjempet for datteren

Ruspolitikk er personlig for Stoltenberg. Datteren Nini slet med rusproblemer og hadde faren ved sin side i kampen mot rusen i nærmere 20 år.

– Nini hadde vært glad for dette. Det er det ingen tvil om, sier han om datteren som døde etter å ha vært syk i lengre tid i 2014.

Stoltenberg har vunnet Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid og ledet det regjeringsnedsatte Stoltenberg-utvalget. I 2010 leverte utvalget en rapport med 22 forslag for å få en bedre ruspolitikk. I arbeidet med rapporten og Thorvald Stoltenbergs arbeid med rusfeltet var Nini Stoltenberg en viktig rådgiver.

Stoltenberg har to andre barn, NATOs generalsekretær og tidligere statsminister Jens Stoltenberg, og Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg.

– Jeg blir ofte spurt om jeg er stolt av Jens for jobben i Nato og Camilla som er leder i Folkehelseinstituttet. Jo, jeg er det, svarer jeg da. Men jeg er stolt av Nini og. For det å greie å komme ut av det helvetet å være avhengig av narkotika krever en styrke som er helt uforståelig hvis man ikke er nær innpå, sier han.

VIKTIG: Thorvald Stoltenberg har tidligere sagt at datteren Nini var en viktig rådgiver i arbeidet med ruspolitikk. Her er de to sammen på Utøya. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Mange som vet



– Jeg kommer tilbake til hvordan denne merknaden skal følges opp etter at vi har forhandlet frem en politisk plattform for regjeringen i januar, sa helseminister Bent Høie til VG torsdag.

Tidligere har Høie sagt at han ønsker at et utvalg skal utrede hvordan man skal flytte ansvaret fra justissektoren til helsesektoren. Stoltenberg er usikker på om dette er den beste løsningen.

– Jeg tror det er mange mennesker som har arbeidet med dette lenge, som vet meget godt hva som burde gjøres. Så jeg lurer på om det er behov for nok en ekspertkomité eller utredningskomité, sier han.

Han viser til hans egne erfaringer som leder av et rusutvalg.

– Det førte jo ikke til noen ting. Vi avla en rekke enstemmige forslag utenom på et punkt og intet er skjedd. Sånt gjør deg ikke til optimist. Og hvis jeg ikke skulle være glad og oppmuntret av dette, ville jeg hatt et mørkt sinn, sier han.

Thorvald Stoltenberg fortalte i 2013 om kampen til datteren:

Flere utfordringer

Saken er fortsatt på et tidlig stadium i den politiske prosessen. Det er ikke klart hvordan resultatet vil se ut, og flere forskere har pekt på utfordringer.

– Kan det være utfordringer knyttet til en slik endring?

– Det er ikke den ringeste tvil om at dette kan bli vanskelig i praksis. Men nevn noe som ikke er det, det er jo politikkens forbannelse. Det er ikke så vanskelig å lage en god tale, men det er ofte vanskelig å omsette den i praksis, svarer Stoltenberg.



Rusforsker Ellen Amundsen mener det ikke er noe solid grunnlag som tilsier at endringen vil føre til resultater.

– Jeg mener vi nå må ha lært at det å bare fortsette som før ikke er bra. Da må man prøve andre utveier. Jeg kan ikke garantere at dette viser seg å være positivt, men vi har lenge vært lammet i ruspolitikken og derfor er det strålende at det nå kommer et gjennombrudd, sier Stoltenberg.

– Hva med de som mener dette sender et signal som ufarliggjør bruk av narkotika?

– Det er et rettferdig argument, men stort verre enn i dag kan det ikke bli. Det er ikke sikkert dette vil sørge for bedring, men jeg er overbevist om at hvis intet skjer så går det virkelig galt med mange mennesker. Jeg skjønner ikke at noen har tålmodighet til å se dette videre, sier han.



Her er Stoltenbergs tale i datterens bisettelse:

Fortsetter kampen

TOK FARVEL: Her er far og sønn Stoltenberg i Nini Stoltenbergs bisettelse. Foto: Helge Mikalsen , VG

Stoltenberg fylte 86 tidligere i år. Han har vært utenriksminister, forsvarsminister og president i Norges Røde Kors.

Datterens kamp gjorde han til av landets største forkjempere for en ny ruspolitikk. Selv om han stadig kommer nærmere 90, har han ingen plan om å stanse.

– Det er viktig at dette følges opp videre, sier Stoltenberg.

Onsdag, samme dag som Stortinget annonserte sin enighet, var han på et julearrangement i regi av Kirkens bymisjon.

– Der tente vi lys for folk som sto oss nær som har blitt borte. Jeg tente lys for Nini og sa at jeg kom til å fortsette.