Narkopolitikken overføres fra justis til helse: Forskere spår trøbbel

Flertallet av Stortinget vil at ansvaret i norsk narkotikapolitikk skal overføres fra justis- til helsesektoren. To rusforskere peker på flere utfordringer.

Onsdag skrev VG om det historiske flertallet på Stortinget, som ønsker at bruk av narkotika ikke lenger skal straffes, men behandles. SVs helsepolitiske talsmann, Nicholas Wilkinson, beskrev det som «starten på en stor rusreform».

Bakgrunn: Historisk i Stortinget: Slutt på straff for rusmisbrukere

– Det er på ingen måte overraskende med utgangspunkt for programmene partiene gikk til valg på, men enn så lenge er det umulig å vite hva som ligger i formuleringene til partiene, sier rusforsker Sverre Nesvåg ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest.

Flertallet for avkriminalisering ble klart da Helse- og omsorgskomiteen ble enige om statsbudsjett for 2018. Stortinget skal stemme over saken tirsdag. Helseminister Bent Høie (H), som selv tok til orde for en oppmykning av narkotikapolitikken tidligere i år, er ordknapp om hvordan vedtaket skal iverksettes i praksis.

VANSKELIGE AVVEININGER: Det spør forsker Ellen Amundsen. Foto: , FHI

– Jeg kommer tilbake til hvordan denne merknaden skal følges opp etter at vi har forhandlet frem en politisk plattform for regjeringen i januar, sier helseminister Bent Høie til VG.

Spår utfordringer

Flere forskere tror overgangen Stortinget ønsker kan føre med seg vanskeligheter.

– Det vil være utfordringer når man skal innføre denne overgangen i praksis. For eksempel er det en problematisk avveiing hvor mange brukerdoser en person kan påberope seg å ha til eget forbruk før justissektoren skal sanksjonere, sier Ellen Amundsen, rusforsker ved Folkehelseinstituttet.

Les også: Politiansatt fikk tilbake jobben etter bot for dopingbruk

Nesvåg mener det må et utvalg til, som Høie ønsker, før man kan vurdere substansen i Stortingets ønske.

– En stor gruppe bruker stoffene uten å være avhengige. Det ville vært merksnodig om slik bruk skulle henvises til helsevesenet. Men før vi kommer lenger, så vet vi ikke hva partiene mener om dette og annet, sier Nesvåg.

SVARER I JANUAR: Helseminister Bent Høie sier han kommer tilbake til saken om en måned. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Mener forskningsgrunnlaget er tynt



Amundsen mener personlig og på et humanitært grunnlag at det er bedre å ta vare på folk med store rusproblemer innen helse- og sosialsektoren enn i justissektoren.

– Samtidig så er det et ganske tynt forskningsgrunnlag for å påstå at denne overgangen fra justis til helse gir bedre resultater enn andre løsninger. Vi har heller ikke forskning som sier det motsatte. Manglende forskning er ikke nødvendigvis et argument for å beholde de løsninger vi har i dag, sier hun.

Fikk du med deg? Pensjonister tatt med 100 kilo hasj i Bergen

Selv om man i Portugal har redusert overdosedødsfall med en overgang til helsesektoren, har det også ført til tre-fire ganger høyere bruk av cannabis enn i Norge, sier Amundsen.

– Overgang til helse- og sosialsektoren vil i hovedsak bidra overfor de som har store rusproblemer, men vil trolig ha mindre betydning for rekruttering til cannabisbruk. Her er det andre tiltak som er aktuelle, som for eksempel tidlig intervensjon overfor unge med atferdsproblemer, sier hun.

Uenighet i ungdomspartiet

Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vil stemme imot avkriminalisering tirsdag. Frp møter motstand i eget ungdomsparti.

MOT MODERPARTIET: FpU-lederne vil ha avkriminalisering. Foto: Petter Emil Wikøren , VG

– Frp må velge hvilken side av historen partiet vil stå på. Mitt budskap er at partiet må legge ned stridsøksa og gå inn for avkriminalisering, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud til VG.

Husker du? Unge Venstre vil legalisere narkotika og bordeller: Sponheim: - Umodent og useriøst

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sier han vil gå enda lenger en stortingsflertallet: Unge Venstre vil legalisere all bruk av narkotika, og at staten skal regulere importen.

– Rusreformen er pysete, sier Unge Venstre-lederen til VG.

– Det finnes mange måter å gjennomføre en rusreforem. Dette er ikke en god måte. For å ta tak i de store problemene, holder det ikke med avkriminalisering. All bruk og salg må legaliseres, legger han til.