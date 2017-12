Historisk i Stortinget: Slutt på straff for rusmisbrukere

Bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles. Flertallet i Stortinget gjør nå en historisk omlegging av norsk narkotikapolitikk, og vil overføre ansvaret fra justis til helse.

– Stortingsflertallet vil slutte å straffe folk som sliter, men i stedet gi dem hjelp og behandling, sier Nicolas Wilkinson, SVs helsepolitiske talsmann i Stortinget.

Det er partiene Ap, Høyre, SV og Venstre som står bak endringen. Wilkinson sier det er en marsjordre til regjeringen om å starte på arbeidet med å flytte førstelinje-reaksjonen mot misbrukere av stoff fra rettssalen til helsevesenet.

Varsler rusreform



– Dette er starten på en stor rusreform. Nå starter et stort arbeid med å omstille systemet fra straff til hjelp, sier SV-representanten.

AVKRIMINALISERER: Nicholas Wilkinson (SV) er med i stortingsflertallet som vil overføre ansvaret for bruk av narkotika fra justissektoren til helsesektoren. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Nå må det bygges opp et stort hjelpeapparat som skal stå parat slik at misbrukerne kan få hjelp med en gang, fra avrusing for de tyngste brukerne og til sosial oppfølging av ungdommer som tas med en liten dose, sier Wilkonson til VG.

Ikke legalisering



– Det er viktig å presisere at vi ikke legaliserer cannabis og annen narkotika, men vi avkriminaliserer, sier Sveinung Stensland (H), nestleder i Stortingets helsekomité.

– Endringen vil ta noe tid, men det betyr et endret syn: De som har et rusproblem skal behandles som syke, og ikke som kriminelle med klassiske sanksjoner som bøter og fengsel, sier Stensland til VG.

Landsmøtevedtak



Før landsmøtet i Høyre i vår, varslet helseminister Bent Høie (H) i VG at han hadde snudd fra å tro på straff, til heller å gi tilbud om hjelp og behandling.

Noen dager senere fulgte SV opp med et lignende landsmøtevedtak. og i april vedtok Ap at narkotika fortsatt skal være ulovlig, men at rusavhengige skal få hjelp i stedet for straff.

Flertallet i Stortinget skriver i innstillingen at de «ønsker å overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, fra justissektoren til helsetjenesten».

Forbehold



Men Ap og Høyre tar et forbehold som ikke SV og Venstre er med på:

Det skal fortsatt være et «forbud mot bruk og besittelse av narkotika». Men de to store partiene slutter seg til målet om å «endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølging».

Flytter terskel for straff



– Det er ikke fritt fram for narkotikakriminalitet. Men terskelen for straff flyttes. Dette kan frigjøre ressurser hos politiet, som kan gå hardere etter bakmenn, sier Wilkinson.

I februar reiser helsekomiteen i Stortinget på studietur til Portugal, som er i ferd med å gjennomføre en tilsvarende reform med avkriminalisering.

Nettstedet forskning, no hadde i 2016 en større reportasje om erfaringene fra Portugal.

PS: Frp og KrF er uenige i at rusproblene løses med å avkriminalisere bruk av narkotika: «Å avkriminalisere selv lettere narkotiske stoffer er å avdramatisere bruk av narkotika, og å sende ut signal som ufarliggjør både bruk, miljøpåvirkning og utprøving», skriver de.