Romsås-dødsfallene: Døde trolig av avmagring

De tre kvinnene som ble funnet døde på Romsås 12. oktober i fjor, har trolig ikke blitt utsatt for noe kriminelt.

Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Obduksjonsrapporten viser at de mest trolig har dødd av manglende inntak av fast føde over lang tid, altså avmagring, sier politioverbetjent Kjetil Moen ved voldavsnittet til VG.

Som VG tidligere har omtalt har politiet fastsatt dødsdatoen til 11. september, altså en måned før de ble funnet.

Ringte vitne

– Den er basert på faktiske funn som politiet har gjort, der en av kvinnene har gjort en henvendelse via telefon, sier Moen.

– Til hvem?

– Det vil jeg ikke si noe om, men det er et vitne som politiet har avhørt i saken.

BODDE HER: Det var i dette borettslaget på Romsås nord i Oslo at de tre kvinnene ble funnet døde i oktober. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

–Mener politiet at alle de tre har omkommet samme dag?

– Det er vanskelig å spekulere i det, men det virker jo ikke veldig sannsynlig at alle tre har omkommet med så tett mellomrom.

Fortsetter etterforskningen

Politiet opplyser at de vil fortsette sin etterforskning frem til at all relevant informasjon er innhentet og bearbeidet.

– Har de tre vært syke i perioden før de døde?

– Når du setter deg selv i en situasjon der du rammes av sult, er det noe psykiatri inne i bildet. Mer enn det skal vi være forsiktige med å uttale oss om nå, sier Moen.

De tre kvinnene ble funnet døde 12. oktober 2017. Da hadde ingen sett noen til de tre kvinnen siden sommeren. Da politiet tok seg inn i leiligheten på Romsås nord i Oslo fant de kvinnene døde og uten spor etter noe mistenkelig.