Røde Kors kjøpte spillkonsept for 25 millioner kroner - har tapt 11 til

I 2013 punget Røde Kors ut for spillkonseptet Fairchance. Samme år avviste Kulturdepartementet selskapets søknad om lotteritillatelse. Det har tapt flere millioner siden.

25 millioner kroner var prislappen da Røde Kors i 2013 kjøpte 100 prosent av selskapet Fairchance Norway AS.

Fairchance er et lotterisystem, som gründer Jens Petter Høili har jobbet med å lansere siden 2003. I 2007 skrev Finansavisen at det skulle bli lansert i løpet av året hvis myndighetene kom med på laget.

Internasjonale Røde Kors: Mistenker svindel av 45 millioner nødhjelpspenger

Departementet sa nei

Seks år senere kjøpte Røde Kors selskapet, fortsatt uten lotteritillatelse. Samme år sa Kulturdepartementet nei til konsesjon.

«Fairchance har et klart element av kommersiell drift og privat profitt», står det i avslagsbrevet som VG har fått innsyn i.

Saksøker staten: Vil konkurrere med Norsk Tipping

Departementet peker i brevet på at en situasjon hvor store pengespill avholdes av private og kommersielle aktører utenfor enerettsmodellen, ikke vil gi samme mulighet for styring og kontroll. I Norge har Norsk Tipping monopol.

GRÜNDER: Jens Petter Høili er mannen bak konseptet. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Siden 2013 har Fairchance Norway AS tapt 11 millioner kroner, viser årsregnskapene. Årsresultatet i 2016 var på minus fem millioner.

Jobbet med det lenge

Da Røde Kors kjøpte Fairchance Norway, hadde Høili allerede brukt flere titalls millioner på spillet, ifølge Finansavisen. Konseptet var et landsdekkende lotteri hvor trekningene gjennomføres i forbindelse med kjøp av dagligvarer. Kjernen er den teknologiske plattformen, som det tok flere år å utvikle. Husker du? Trøbbel for TVNorges storsatsing – Det var stor interesse for Fairchance og det var flere budgivere på samme økonomisk nivå, men vi foretrakk Røde Kors. Vi mener at Røde Kors har store muligheter for å lykkes med dette konseptet i Norge, skriver Høili i en e-post til VG. Høili har flere ganger markert seg med nye teknologiske løsninger. Han grunnla i 2013 The Future Group, selskapet bak teknologien i TVNorge-programmet «Lost in Time». Programmet hadde store tekniske problemer da det ble lansert i vår. Her kan du se video fra da Leif Einar Lothe og Røde Kors var i Sør-Sudan:

Trodde på tillatelse

Røde Kors investerer hvert år i mange tiltak som skal skaffe inntekter. Bare i 2017 bruker organisasjonen rundt 150 millioner på dette, skriver kommunikasjons- og markedsdirektør Øistein Mjærum i en e-post til VG.

– Noen investeringer gir rask avkastning, mens andre tar lenger tid eller mislykkes. Vi håper at vi vil lykkes med dette konseptet, selv om det tar noe tid, skriver han.

Les også: – Røde Kors bør be giverne sine om unnskyldning

Investeringen i Fairchance ble gjort fordi Røde Kors sammen med flere humanitære organisasjoner søkte om konsesjon til å starte opp et nytt lotteri basert på konseptet. Det var «klare politiske signaler» for at spill av samme type ville få konsesjon, ifølge Mjærum.

Han understreker at det ikke var givere sine midler som ble brukt til kjøpet og at Røde Kors gjorde grundige vurderinger i forkant.

VG avslørte tidligere i år hvordan Røde Kors feilinformerte om sinn innsats i Haiti:

Nytt forsøk

Røde Kors har fortsatt tro på konseptet. Siden 2015 har organisasjonen jobbet med å vurdere hvordan patentet kan utnyttes kommersielt, nå som et lotteri under markedsføringsloven.

Fikk du med deg? Røde Kors skrøt av helsesentere de aldri hadde bygget

– Teknologien kan blant annet blir brukt i salgskampanjer. Det unike med Fairchance er at du vil få svar i kassen i det du kjøper produktet om du har vunnet. Dette er en ny type teknologi. Du trenger hverken å sende inn koder på sms, eller gå inn på en nettside i etterkant, slik mange markedsfører sine kampanjer i dag, skriver Mjærum.

Et slikt konsept ble testet i 2015 og 2016 og ansett som vellykket, sier han. Nå vurderer organisasjonen hva som skal gjøres fremover.

– Det har vært en suksessfull pilot etter at Røde Kors har investert i videreutvikling av systemet i Norge, skriver Høili.