Humanitære organisasjoner krangler med Kulturdepartementet om pengespill: «Svært uheldig for oss»

Ti av Norges største ideelle organisasjoner er uenige med Kulturdepartementet om hvem som skal få overskuddet fra Norsk Tipping-spillet Nabolaget.

I desember sendte såkalte 10H, som inkluderer Røde Kors, Flyktninghjelpen og Redd Barna, et brev til kulturminister Linda Helleland.

HAR FÅTT BREV: De forskjellige organisasjonene har nå sendt et brev til kulturminister Linda Hofstad Helleland.

«Vi oppfordrer kulturministeren til å se på det etiske problemet i denne saken på nytt», står det i brevet signert av styreleder Jon Langballe.

De ti organisasjonene har siden 2015 markedsført Norsk Tipping-spillet Nabolaget, men har ikke fått noe som helst ettersom det først ikke var noe overskudd. Nå som det er det, er partene uenige om hvordan det skal utbetales.

Dagens Næringsliv omtalte den trøblete starten til spillet i august 2017.

Det første overskuddet kom i spillåret 2016, men dette ble brukt til å dekke tidligere tap. Departementet sa i høst til DN at ordningen som gjorde at de ti organisasjonene fikk en større del av overskuddet, er over.

10H markedsførte blant annet spillet i sine medlemsblader.

«Det er svært uheldig for oss å ha vært med på en slik markedsføringskampanje der det viser seg at det første året spillet har overskudd i størrelsesorden 10 millioner kroner velger Kulturdepartementet å avskrive dette mot tap vi har blitt orientert om at allerede er avskrevet tidligere», står det i brevet.

– Kulturdepartementet har mottatt brevet og det er til behandling i departementet, opplyser Ketil Frøland i kommunikasjonsenheten til Kulturdepartementet.

Flere spørsmål

I brevet stiller gruppen også spørsmål om overskuddsbetaling i 2018. Vanligvis fordeles overskudd fra spillene til Norsk Tipping etter tippenøkkelen, som gir en viss andel til ulike formål.

En lovendring i 2013 gjorde imidlertid at 10H fikk en større andel av gevinsten til Nabolaget. Departementet sa til DN i høst at det ikke planlegger å utbetale et større overskudd enn normalt til organisasjonene i det kommende året.

«Dette håper vi kun dreier seg om en misforståelse», står det i brevet. Organisasjonene forventer en utbetaling for spillåret 2017, ettersom de mener Stortinget har vedtatt å forlenge overgangsordningen med et år.

I lovendringen fra 2013 står det at den økte andelen overskudd til 10H gjelder frem til 2016.

«Så vidt vi vet ble dette samarbeidet også markedsført av Norsk Tipping godt inn i 2017, og dette blir om mulig enda mer villedende markedsføring dersom departementet ikke fastholder sine avtaler», står det i brevet.

Langballe og 10H ønsker ikke å kommentere saken nærmere.

VINN MILLIONER: Slik markedsfører Norsk Tipping spillet i dag.

Forventet overskudd

Det var en klar forventning om at spillet skulle få overskudd fra første driftsår da Nabolaget ble lansert, opplyser kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping i en e-post.

– Det var viktig både for Norsk Tipping og organisasjonene å fortelle om hvem som skulle få overskuddet fra spillet, og det ble laget både redaksjonelle saker og markedsføring rundt dette. Det viste seg at det skulle ta lenger tid å bygge opp spillet til forventet nivå, og selskapet trappet gradvis ned denne kommunikasjonen, skriver hun.

Norsk Tipping har ikke benyttet overskuddsmottakerne i markedsføring siden 2016, selv om det en stund var mulig å søke frem eldre redaksjonelle artikler med dette budskapet, ifølge Sagstuen.

I dag har Norsk Tipping stor tro på spillet. Det gjenstår å se hva 10H får ut av det.